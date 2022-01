EPL w euforii. Metsola nową przewodniczącą Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski wybrał dziś nowego przewodniczącego na drugą połowę kadencji. Funkcję tę obejmie maltańska europosłanka Roberta Metsola z Europejskiej Frakcji Ludowej. Gratulacje złożył jej już Donald Tusk.

Robertę Metsolę poparło 458 eurodeputowanych. Alice Kuhnke otrzymała 101 głosów, a Sira Rego 57 głosów. Wcześniej z kandydowania zrezygnował europoseł Kosma Złotowski z EKR.

- „Wynik pokazuje, że nasza kandydatka była przekonująca. Roberta Metsola przedstawiła właściwe inicjatywy, aby uczynić Europę bardziej demokratyczną i wzmocnić Parlament Europejski. Jest najmłodszą przewodniczącą instytucji UE w historii (Metsola ma 43 – PAP) i pochodzi z najmniejszego kraju UE. A po 20 latach kobieta zostaje ponownie wybrana na przewodniczącego”

- powiedział po wyborze nowej przewodniczącej szef grupy EPL Manfred Weber.

Wynik głosowania za pośrednictwem mediów społecznościowych skomentował przewodniczący EPL Donald Tusk.

- „Wybór Roberty Metsoli (…) oddanej Europejki, na przewodniczącą Parlamentu Europejskiego to wspaniała wiadomość dla wszystkich, którzy ciężką pracą i determinacją osiągają swoje marzenia. I dla tych, którzy wierzą w Europę. Ja wierzę w Europę i wierzę w Ciebie, Roberto”

- napisał polityk.

The election of @RobertaMetsola, a woman of values & a devoted European, as President of the European Parliament, is great news for all those who achieve their dreams through hard work & determination. And who believe in Europe. I believe in Europe & I believe in you, Roberta.