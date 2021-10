Facebook zabiera głos ws. awarii

W dniu dzisiejszym około godz. 17.30 naszego czasu awarii uległy aplikacje społecznościowe światowych gigantów: Facebook, Messenger, Inatagram i WhatsApp. Jak informują media, sytuacja dotyczy także innych krajów na świcie. Facebook zabrał właśnie w tej sprawie głos, a informację opublikował na Twitterze.

Jak wynika z wykresu opublikowanego przez serwis downdetector.pl, awaria Facebooka nastąpiła około godziny 17:30. Wtedy zaczęto odnotowywać lawinowy wzrost zgłoszeń awarii Facebooka.

- Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy ludzie mają problemy z dostępem do aplikacji Facebook. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem normalnego stanu i przepraszamy za wszelkie niedogodności - czytamy w komunikacie Facebooka na Twitterze.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.