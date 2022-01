,,Fit for 55’’. Kaleta: Weto i koniec dyskusji

„Dziennik Gazeta Prawna” opublikował dziś wyniki analizy ekspertów banku Pekao na temat proponowanego przez KE pakietu „Fit for 55”. Z obliczeń wynika, że wprowadzenie tego pakietu będzie kosztować Polskę 2,4 bln zł do 2030 roku. Do sprawy odniósł się na antenie Radia Plus wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, który podkreśla, że Polska musi pakiet po prostu zawetować.

Sebastian Kaleta wskazał, że raport analityków banku Pekao dowodzi zasadności sprzeciwu Solidarnej Polski wobec unijnej polityki klimatycznej, który partia Zbigniewa Ziobry podnosi od lat.

- „Niestety karkołomna polityka Unii Europejskiej w zakresie klimatu, jeśli będzie w Polsce realizowana, ona po prostu zdusi polską gospodarkę”

- podkreślił.

Wskazał, że „jeden i drugi pakiet klimatyczny ma po prostu zdusić nasze ambicje dogonienia Zachodu”.

Dlatego wiceszef resortu sprawiedliwości przekonuje, że Polska powinna zawetować pakiet „Fit for 55”.

kak/Radio Plus, DoRzeczy.pl