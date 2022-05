Flota Czarnomorska traci kolejny okręt! Skuteczny kontratak Ukrainy

Serwis Dumskaya donosi, że w pobliżu Wyspy Węży na Morzu Czarnym płonie rosyjska fregata. Okręt najprawdopodobniej został trafiony ukraińskim pociskiem rakietowym.

Do eksplozji na okręcie „Admirał Makarow” miało dojść wczoraj wieczorem. To nowa fregata typu Petrel, która w skład Floty Czarnomorskiej weszła w 2017 roku. Według doniesień medialnych okręt został prawdopodobnie trafiony ukraińskim pociskiem manewrującym R–360 Neptun.

Rosjanie przystąpili do akcji ratunkowej. Statki ratunkowe wyruszyły z okupowanego Krymu, na miejsce wysłano też helikoptery.

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP #Ukraine pic.twitter.com/pE6OKo9Sek