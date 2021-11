Fogiel: Musimy zadbać o siebie a nie liczyć wyłącznie na sojuszników

„W pierwszej kolejności musimy zadbać o siebie najbardziej, jak to jest możliwe” – uważa wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

„Musimy też pamiętać, że w pierwszej kolejności musimy zadbać o siebie najbardziej, jak to jest możliwe, a nie liczyć wyłącznie na sojuszników, co do których intencji ja nie mam najmniejszych wątpliwości” – powiedział na antenie Polskiego Radia 24 wicerzecznik PiS.

„Decyzja o uruchomieniu poszczególnych elementów Traktatu Północnoatlantyckiego będzie decyzją wspólną” – poinformował Radosław Fogiel i dodał: „Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby być skutecznym”.

ren/PAP