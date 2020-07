Fogiel o zmianach w rządzie: Ostateczne decyzje po wakacjach

Coraz więcej kontrowersji i domysłów pojawia się w odniesieniu do zmian w rządzie, które są zaplanowane i zapowiadane od momentu wypowiedzi na ten temat przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na antenie Polskiego Radia. Kontrowersje dotyczą zarówno liczby resortów, ich łączenia czy też likwidacji, ale też zmian personalnych.

Dzisiaj w Polskim Radiu 24 mówił na ten temat także Radosław Fogiel.

Powiedział:

- Nie chodzi o karuzelę nazwisk, nie chodzi o to, żeby żonglować stanowiskami, tylko chodzi o to, żeby rząd mógł funkcjonować sprawniej i w sposób lepiej sterowalny. Tak to nazwijmy. Czyli skupiamy się oczywiście na sprawach strukturalnych, systemowych. Tak, żeby wykluczyć dublowanie się kompetencji, które czasami się zdarza, żeby ścieżki podejmowania decyzji w rządzie były bardziej efektywne, żeby nie było sytuacji kiedy czasami kilka ministerstw musi po kolei procedować ten sam temat. To jest cel, który nam przyświeca.

Dodał też:

- Tak jak mówię, o ostatecznych decyzjach będziemy informować, będzie informowało kierownictwo Zjednoczonej Prawicy prawdopodobnie po wakacjach







mp/polskie radio 24