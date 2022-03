Forbes: Ukraina ma dziś więcej czołgów niż przed wojną

Rosjanie masowo tracą sprzęt. Dzięki temu bogaci się wojsko Ukrainy. Według informacji przekazanych przez „Forbesa”, obecnie Ukraińcy mają więcej czołgów niż przed wojną.

Powołując się na wyliczenia analityków wywiadu przyglądających się zdjęciom oraz materiałom udostępniamy w mediach społecznościowych wyliczono, że bez zbudowania ani jednej maszyny, Ukraina wzbogaciła się o te, które stracił wróg.

Do tej pory Ukraina miała stracić 74 czołgi, sama jednak zdobyła ich co najmniej 117. Rosjanom udało się z kolei przejąć 37 jednostek ukraińskich, jednak ich straty są nieporównanie większe.

Forbes: Ukrainian army now has 43 more tanks than at the beginning of the war



According to analysts, since the beginning of the war, #Russian army has lost 530 tanks, while the Armed Forces of #Ukraine have lost 74 of their own, but captured 117 enemy tanks. pic.twitter.com/RTlMc8mryf