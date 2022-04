Francja: Będzie druga tura

Jak wynika z podanych właśnie przez exit poll danych, druga tura wyborów prezydenckich we Francji jest już pewna. Zmierzą się w niej Emmanuel Macron oraz Marine Le Pen.

O godz. 20.00 we Francji zakończyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, w których o urząd prezydencki zmierzyło się tam 12 kandydatów.

Jak wynika z danych expit poll po zamknięciu lokali wyborczych urzędujący prezydent Francji Emmanuel Macron zdobył 28,1 proc. głosów, zaś szefowa Frontu Narodowego Marine Le Pen mogła liczyć na poparcie 23,3 proc. wyborców.

Kolejny Jean-Luc Mélenchon osiągnął wynik 20,1 proc., Eric Zemmour 7,2 proc., a Valérie Pécresse 5 proc.

Le Figaro podaje, że frekwencja w pierwszej turze wyniosła około 65 proc., a więc była znacznie niższa niż w 2017 (78,69 proc.) oraz 2012 (79,48 proc.) roku.

Podane przez exit poll wyniki wskazują, że w drugiej turze, która została zaplanowana na 24 kwietnia, o urząd prezydenta Francji zmierzą się Macron i Le Pen.

Macron (EC-RE): 28.1% (+4)

Le Pen (RN-ID): 23.3% (+2)

Mélenchon (LFI-LEFT): 20.1%

Zemmour (REC-NI): 7.2% (n.a.)

More: https://t.co/iAm37rYN0h#jevote #presidentielles2022