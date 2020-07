Gasił Word Trade Center. Teraz jest dyskryminowany, bo nie jest czarny

Jak informuje na swojej stronie internetowej brytyjski dziennik „Daily Mail” bohaterki strażak z Nowego Jorku, który był jednym z trzech strażaków widocznych na zdjęciu strażaków na ruinach Ground Zero Word Trade Center po zamachach z 11 września, pozwał władze Nowego Jorku za dyskryminację rasową.

Z artykułu można się dowiedzieć, że prawniczka Cecilia Loving czarnoskóra Urzędniczka do spraw różnorodności FDNY (straży pożarnej miasta Nowy Jork) podjęła decyzje „o wykluczeniu bohatera, białego weterana strażaka porucznika Daniela McWilliams, który był na kultowym zdjęciu z 11 września, z ceremonialnej straży, aby wszyscy niosący flagi mogli być czarni”. Incydent miał miejsce w 2017 roku podczas mszy za duszę zmarłych członków braterskiego stowarzyszenia czarnych strażaków (murzynka szefowa stowarzyszenia miała domagać się tylko czarnych w asyście honorowej). Do rasistowskiej dyskryminacji białego czarnoskóra urzędniczka się przyznała i nie widzi nic niestosownego w dyskryminowaniu rasowym białych. Biały strażak „McWilliamsa został wybrany przez jednostkę ceremonialną FDNY do służby jako jeden z nosicieli flagi podczas nabożeństwa żałobnego”.

Szefowa stowarzyszenia czarnych strażaków w czasie rozprawy w sprawie stwierdziła, że domagała się dyskryminacji białych w asyście honorowej, aby wzmocnić tożsamość i poczucie dumy czarnych, potwierdzić odrębność społeczności czarnych.

Sprawa białego strażaka pokazuje, że w Nowym Jorku akceptowana jest dyskryminacja białych. Wystarczy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby biały urzędnik do spraw różności przepędził czarnego strażaka z uroczystości ku czci białych strażaków, bo biała szefowa stowarzyszenia białych strażaków nie życzy sobie uczestnictwa czarnego na swojej białej uroczystości.

Dyskryminowanie biały i akceptowanie czarnego rasizmu (przy równoczesnym zwalczaniu białego rasizmu) to codzienność w USA. Co gorsza, akceptowana przez wielu białych Amerykanów, którzy uwierzyli w kłamstwa lewicy i liberałów o tym, że są ludnością niższą rasowo.

Jan Bodakowski