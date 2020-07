Gazprom zwrócił PGNiG 1,5 mld dolarów nadpłaty. ,,Czekamy na potwierdzenie''

Gazprom dokonał już przelewu 1,5 mld dol. nadpłaty za gaz dostarczany po 1 listopada 2014 roku. O sprawie poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Jak dalej dodał:

„Czekamy na potwierdzenie kiedy wpłyną na nasze konto #PGNiG, o czym poinformujemy niezwłocznie”.

Zwrot nadpłaty wynika z aneksu do kontraktu jamalskiego zawartego z Gazpromem przez PGNiG. Uzgodniono w nim, że do 1 lipca tego roku koncern zwróci 1,5 mld dol. Wspomnianej nadpłaty, co jest zgodne z marcowym wyrokiem arbitrażu w Sztokholmie.

Jednocześnie Gazprom zadeklarował że mimo zwrotu pieniędzy nie rezygnuje z prób zmiany wyroku w wyniku procedury odwoławczej – informowała agencja Interfax.

dam/PAP,Fronda.pl