Gen. Skrzypczak: Łukaszenka przegrał, jego strategia legła w gruzach

„Głównym celem Putina jest zmuszenie Zachodu i prezydenta Bidena, żeby oni go zaprosili do stołu, żeby chcieli z nim rozmawiać” – powiedział na antenie Polskiego Radia gen. broni Waldemar Skrzypczak.

Jak stwierdził, Putin miał wcześniej „wielkie problemy w doprowadzeniu do jakiejkolwiek dyskusji z Zachodem” i dotyczyło to zwłaszcza jego działań w odniesieniu do Ukrainy.



„Te warunki, które on stawia, ten terror, ma przekonać Zachód do tego, żeby chcieli go zaprosić do stołu i z nim rozmawiać na jego warunkach” – powiedział generał.

Odnosząc się do działań Łukaszenki i jego reżimu, w oczywisty sposób spełniających w tym przypadku oczekiwania Moskwy, generał ocenił, że strategia białoruskiego satrapy legła w gruzach, ponieważ „polskie służby stanowczo broniły granicy”.

– Strategia Łukaszenki legła w gruzach. To, co on zamierzał osiągnąć przerodziło się w jego porażkę całkowitą. To jest Łukaszenki klęska – to, co się wydarzyło na granicy polsko-białoruskiej dzięki temu, że nasza Straż Graniczna, nasze wojsko, nasza policja, decyzją naszego rządu stanowczo broniły naszej granicy przed falami kierowanych przez Łukaszenkę migrantów na naszą stronę – podkreślił były dowódca Wojsk Lądowych.

W ocenie gen. Skrzypczaka Łukaszenka „skompromitował się”. Uważa on jednak, że że przestanie „nękać” polskich służb na granicy.

– Będzie próbował nękać naszą granicę, żeby trzymać w gotowości naszą Straż Graniczna, nasze wojsko, naszą policję. To będzie już tylko taktyka nękania w niektórych miejscach, niewielkimi grupami ludzi, bo on tego potencjału dużego już nie ma – stwierdził.

Zauważył także, że „gros migrantów wróciło z Białorusi do swoich krajów i są zniesmaczeni tym, co on im zrobił”.

W ocenie gen. Skrzypczaka kryzys na granicy polsko-białoruskiej skończy się wtedy, „kiedy Putin osiągnie swoje cele strategiczne, czyli to, co jest jego warunkami w dyskusjach z Zachodem i ze Stanami Zjednoczonymi”.

Jednym z takich celów jest dla Putina „wymuszenie na Zachodzie między innymi legalizacji gazociągu Nord Stream 2”.

mp/polskie radio