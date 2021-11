Gorąco na antenie TVP. Joński nie wytrzymał presji… wyszedł ze studia

Wizyta w programie „Woronicza 17” na antenie TVP Info przerosła posła KO Dariusza Jońskiego. Polityk „obraził się” na red. Miłosza Kłeczka i wyszedł ze studia zapowiadając, że więcej nie weźmie udziału w programie prowadzonym przez tego dziennikarza.

Goście Miłosza Kłeczka rozmawiali o przygotowanej przez rząd „tarczy antyinflacyjnej”. Poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński przekonywał, że wysoka inflacja, z którą mierzy się po pandemii cały świat, to „wina rządów PiS”. Kiedy głos miała zabrać poseł Joanna Lichocka, polityk zgłaszał pretensje, że nie mógł dokończyć zdania.

-„Pan mówił już o wiele dłużej niż pani poseł. Po co pan przychodzi do tego programu? Po co pan zaproszenie przyjął?”

- zaprotestował prowadzący program.

- „Pan nie jest dziennikarzem, pan jest funkcjonariuszem PiS. Pan nie chce usłyszeć, co ja chcę powiedzieć, pan zagłusza specjalnie to, co mówi Koalicja Obywatelska”

- atakował parlamentarzysta.

- „Dałem się panu wypowiedzieć, a pan Joński przyszedł do tego programu ze swoją partyjną propagandą i ze swoim partyjnym, populistycznym przekazem”

- odpowiedział gospodarz programu.

Po krótkim zamieszaniu poseł Joński postanowił opuścić studio.

- „Pan poseł przyszedł odstawić medialną szopkę, po czym opuszcza studio. Panie pośle, ja bym chciał, żeby pan został, bo chciałbym wiedzieć, co zrobi Donald Tusk by wstrzymać między innymi handel emisjami CO2”

- stwierdził red. Kłeczek.

Poseł Joński odniósł się do sprawy na Twitterze, gdzie zapowiedział, że więcej nie weźmie udziału programie Miłosza Kłeczka.

- „Od dzisiaj nie biorą udziału w programach prowadzonych przez funkcjonariusza PiS Pana Kłeczka”

- napisał polityk.

Od dzisiaj nie biorą udziału w programach prowadzonych przez funkcjonariusza PiS Pana Kłeczka. pic.twitter.com/KvBba4RB5H — Dariusz Joński (@Dariusz_Jonski) November 28, 2021

kak/TVP Info, Twitter