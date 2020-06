,,Gość Niedzielny'' robi ,,czystki’’ i rezygnuje z felietonów ks. Kowalczyka

26.06.20, 19:32 Fot. screenshot - YouTube

Wielu czytelników tygodnika „Gość Niedzielny” (największego tygodnika opinii w Polsce, należącego przy tym do Kościoła katolickiego) zaskoczył na jego łamach brak cotygodniowego felietonu księdza Dariusza Kowalczyka, znanego ze swoich patriotycznych i politycznie niepoprawnych opinii jezuity.

Nowy redaktor naczelny (poprzedni, odpowiedzialny za sukces pisma został wywalony przez wydawcę) ogłosił, że jezuita sam zrezygnował.

Nie zgadza się z tym jednak sam dotychczasowy publicysta pisma. W poście opublikowanym na Facebooku duchowny pisze:

„Załgany tekst. Czytamy w nim: Teraz odświeżamy łamy, podziękowaliśmy dwójce felietonistów i nie ma w tym ukrytego znaczenia czy podwójnego dna, tak się dzieje w redakcjach — mówi nam ks. Pawlaszczyk. A zaraz obok stoi napisane: Autor się najwidoczniej obraził i podziękował za współpracę. To może by się sam ks. Pawlaszczyk zdecydował, czy mi podziękowali, bo odświeżają łamy, czy ja podziękowałem za współpracę, bo się obraziłem. Prawda jest taka, że na moje pytanie, czy naczelny zamierza ze mną kontynuować współpracę, a jeśli tak, to na jakich zasadach, otrzymałem odpowiedź: proszę przyjąć — oprócz wyrazów szacunku — szczere podziękowanie za dotychczasową współpracę, niemniej jednak przy tak znaczących różnicach dalsza, jak się wydaje, nie jest możliwa. W tekście znajduje się ponadto zdanie: Ksiądz Dariusz Kowalczyk nie odpowiedział na naszą prośbę o komentarz do sytuacji. Problem w tym, że nie zauważyłem żadnej prośby od autora tekstu, by sytuację skomentować”.

Na Facebooku ks. Dariusz Kowalczyk opublikował tekst, po którym ostatecznie wyrzucono go z łamów pisma.

Dariusz Kowalczyk jak wynika z Wikipedii „do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1983. Studiował filozofię w Krakowie (1985–1988) oraz teologię na Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie (1990–1993) i Uniwersytecie Gregoriańskim (1993–1995). Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1994 w Warszawie. Stażysta Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego (1988–1990). W latach 1995–1998 asystent na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W roku 1999 obronił tam doktorat z teologii dogmatycznej, napisany pod kierunkiem Luisa Ladarii Ferrera. Od 1998 roku wykładowca teologii dogmatycznej i fundamentalnej w Papieskim Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie. W 2002–2003 rektor kolegium jezuitów w Warszawie. W latach 2003–2009 prowincjał wielkopolsko-mazowiecki. Obecnie wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od marca 2013 profesor nadzwyczajny. Od 8 kwietnia 2013 dziekan Wydziału Teologii tego uniwersytetu”.

„Gość niedzielny” za czasów poprzedniego redaktora był pismem śmiało i w ciekawy sposób odpowiadającym na wyzwania rzeczywistości. Obecnie odszedł od opisywania zagrożeń dla katolickiej tożsamości, obecnym w świeckim świecie, i skupił się na opisywaniu, przy wykorzystaniu dużej ilości słów, życia zakonnic i duchownych, co może nudzić katolików zainteresowanych życiem społecznym. Można zaryzykować stwierdzenie, że i dla „Gościa Niedzielnego” najważniejszym świętym w polskim kościele jest „święty spokój”, polityka unikania konfliktów ideowych.

Jan Bodakowski