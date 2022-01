Gowin bryluje na salonach opozycji. Lichocka: Wykorzystują rozmowę o załamaniu psychicznym do politycznego ataku

W serii wpisów na Facebooku lider Porozumienia Jarosław Gowin opowiedział dziś o swoich problemach zdrowotnych, ustawiając się w szeregu totalnej opozycji ostro atakował PiS i przepraszał za decyzje, które podejmował będąc w koalicji. Były wicepremier udzielił też wywiadu Arlecie Zalewskiej z „Faktów” TVN.

Jarosław Gowin w listopadzie trafił do szpitala. Od tego czasu nie pojawiał się w przestrzeni publicznej. Swój powrót dziś rano ogłosił na Facebooku.

Później opublikował serię wpisów, w których wyjaśnił swoją nieobecność. Wyznał, że zachorował na depresję będącą konsekwencją bezsenności. W kolejnych wpisach atakował partię rządzącą.

O swojej chorobie polityk opowiedział też w wywiadzie dla TVN24. W rozmowie z Arletą Zalewską mówił przy tym o „zemście” Jarosława Kaczyńskiego.

- „Kiedy w lutym ubiegłego roku Adam Bielan podjął próbę pozbawienia mnie funkcji prezesa Porozumienia, poszedłem do prezesa Kaczyńskiego i usłyszałem: Chyba nie sądziłeś, że puszczę ci płazem to, co zrobiłeś rok temu". Chodziło oczywiście o wybory kopertowe”

- stwierdził.

Dodał, że był to „koniec koalicji i początek akcji niszczenia mnie i Porozumienia”.

- „Kaczyński nie był w stanie znieść, że ktoś wyznaczył granice jego władzy. Wyprowadzało go z równowagi, gdy Porozumienie przeciwstawiało się jego polityce”

- stwierdził.

Przykładem tego przeciwstawienia się miała być krytyka Polskiego Ładu.

- „To my ujawniliśmy jego miałkość, błędy i głośno mówiliśmy, że zniszczy w Polsce klasę średnią - nauczycieli, wykładowców, drobnych przedsiębiorców, wolne zawody, inżynierów czy specjalistów. Tymczasem w głowie Kaczyńskiego, któremu wmówił to Morawiecki, Polski Ład stał się świętym Graalem - przepustką do zwycięstwa w kolejnych wyborach. A my ten misterny plan zniszczyliśmy, zanim zdążyła ruszyć propagandowa machina”

- przekonywał.

Wywiad z liderem Porozumienia skomentowała na Twitterze poseł Joanna Lichocka.

- „Propagandziści PO cieszą się niezmiernie, bo polityk złożony poważną chorobą, wychodzący z ciężkiej depresji i kryzysu emocjonalnego atakuje PiS i Jarosława Kaczyńskiego. Rozmowa o załamaniu psych. polityka dla tych dziennikarzy jest tylko pretekstem do ataku politycznego”

- napisała parlamentarzystka.

W rozmowie z TVN24 Jarosław Gowin stwierdził też, że „można uderzać w polityka, ale nie w jego rodzinę czy ludzi, których jedyną winą było, że jakoś mnie tam znali”. Do tych słów odniósł się Samuel Pereira.

- „Można uderzać w polityka, ale nie w jego rodzinę czy ludzi, których jedyną winą było, że jakoś mnie tam znali. Mówi to polityk, który w podległych sobie instytucjach czyścił KAŻDEGO, kto choćby znał Adama Bielana”

- przypomniał dziennikarz.

„Można uderzać w polityka, ale nie w jego rodzinę czy ludzi, których jedyną winą było, że jakoś mnie tam znali.” Mówi to polityk, który w podległych sobie instytucjach czyścił KAŻDEGO, kto choćby znał @AdamBielan. — Samuel Pereira (@SamPereira_) January 25, 2022

kak/tvn24.pl, Facebook, Twitter