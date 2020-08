Gozdyra do aktywisty LGBT: Słucham, k...a? Oczekujesz szacunku, a śmieszkujesz z takiego zachowania?

Wczoraj Polska obchodziła rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Aktywiści LGBT nie odpuścili i dokonali kolejnych prowokacyjnych ataków. Aktywista LGBT wykonywał obelżywe gesty w kierunku uczestników Marszu Powstania Warszawskiego. To obrzydliwe zachowanie spotkało się z obroną innego aktywisty LGBT. W ostrych słowach odniosła się do tego dziennikarka Polsatu Agnieszka Gozdyra.

Aktywista, któremu ostro skomentowała dziennikarka Polsatu to mężczyzna znany z tego, że który poprzykręcał do znaków drogowych z nazwami różnych miejscowości tabliczki z napisem "Strefa wolna od LGBT". To sprawiło, że na zachodzie Europy upowszechnił się pośród zachodniej opinii publicznej fake news o "Strefach wolnych od LGBT" w Polsce.

,,Oburzony mieszkaniec pokazuje, co myśli o marszu narodowców. No ale dla policji to za dużo, wiec i flagę trzeba było zabrać - była brawurowa interwencja” - pisze na swoim profilu FB rozbawiony bart Staszewski publikując film z prowokatorem aktywistą LFBT wypinającym i klepiącym się po kroczu w kierunku uczestników Marszu Powstania Warszawskiego

Agnieszka Gozdyra odpowiedziała na wpis, który zamieścił aktywista. Jego wpis jest oburzający, stąd nie dziwi ostra odpowiedź dziennikarki.

,, Słucham?? Słucham, k...a? Oczekujesz szacunku, a śmieszkujesz z takiego zachowania? Chyba Cię przegrzało w takim razie. To jest dno den. 1 sierpnia. Święta data. Idiota maca się po jajach i wznosi na szczyty obrzydliwości, a Ty robisz taki wpis. Ogarnij się, chłopie (...) Bla bla bla. A ja napiszę krótko. Facet maca się po jajach. Jest ohydny. Nie waż się dopisywać do tego wzniosłych haseł, bo to nie jest nic innego niż to, co właśnie napisałam. Jeśli tego nie rozumiesz, to srogo się oderwałeś,, - pisze dziennikarka Polsatu

Rr, tysol.pl