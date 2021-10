Granica polsko-niemiecka. Tak wielu migrantów tam jeszcze nie było

Niemiecka policja poinformowała, że w miniony weekend granicę z Polski do Brandenburgii nielegalnie przekroczyło 251 osób. Według „Deutsche Welle” jest to największa liczba chcących przekroczyć polsko-niemiecką granicę migrantów zatrzymanych w ciągu jednego weekendu.

W środę minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Michael Stuebgen ma odwiedzić tymczasowy ośrodek dla uchodźców w Eisenhuettenstadt. Media donoszą, że od kilku tygodni ośrodek jest pełen. Jednak nie tylko Brandenburgia zmaga się z tym problemem. Również w Saksonii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim policja zatrzymuje nielegalnych migrantów.

Rekordowa liczba nielegalnych migrantów na polsko-białoruskiej granicy jest konsekwencją prowadzonej przez reżim Aleksandra Łukaszenki operacji „Śluza”, w ramach której sprowadza on na Białoruś migrantów z Bliskiego Wschodu. Następnie migranci ci są przepychani przez granicę z Polską, Litwą i Łotwą. Większość z nich chce jednak dotrzeć do Europy Zachodniej, głównie do Niemiec.

kak/Deutsche Welle, PAP