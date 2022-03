Groch – nie uwierzysz w jego właściwości

Groch jest rośliną strączkową znaną od tysiącleci. W Polsce niegdyś bardziej popularny i częściej widziany na stołach z powodu niskiej ceny i sytości jaką daje. Z czasem trochę zapomniany albo też nie lubiany ze względu na nie miłe efekty uboczne po jego spożyciu (jak ich uniknąć napisałam na końcu artykułu)

Groch ogólnie nie kojarzy się z produktem, który przynosi wiele korzyści dla zdrowia. A tu niespodzianka, bo jednak jest to prawdziwa skarbnica witamin i minerałów oraz innych właściwości korzystnie wpływających na nasze zdrowie.

W grochu znajdziemy:

witamina C

witamina A

witamina K

witamina E

witamina B1

witamina B2

witamina B3

witamina B6

kwas foliowy

potas

fosfor

magnez

wapń

żelazo

cynk

sód

Ponadto jest doskonałym źródłem białka, z tego tytułu jest ceniony przez wegan i wegetarian. Znajduje się w nim dużo lizyny i tryoniny. Jest źródłem aminokwasów egzogennych, które przez nasz organizm nie są produkowane a muszą być dostarczane wraz z pożywieniem.

Groch zawiera sporo antynowotworowych przeciwutleniaczy, łagodzi depresję oraz skutki stresu, jest pomocny w zapobieganiu raka jelita grubego, pomaga w leczeniu raka prostaty, trzustki, piersi i płuc.

Groch obniża ciśnienie krwi i jest idealny dla cukrzyków – jego indeks glikemiczny to tylko 22.

Dzięki sporej zawartości błonnika usprawnia pracę jelit oraz zapobiega takim schorzeniom jak uchyłkowatość jelit czy zespół jelita drażliwego. Błonnik również przyczynia się do likwidacji zaparć

Warzywo to raczej nie jest kojarzone z odchudzaniem, ale właśnie chcąc pozbyć się zbędnych kilogramów daje pozytywne efekty, a to z tego powodu, że jest bardziej sycące niż mięso. Podczas badania na Uniwersytecie w Kopenhadze okazało się, że posiłki typu groch czy fasola dawały uczucie większego najedzenia niż po spożyciu mięsa. Uczestnicy eksperymentu zjadali również kolejny posiłek mniejszy o 12%, gdy poprzedzało go danie z grochem w porównaniu z daniami mięsnymi. To samo uczucie sytości powodowało, że osoby jedzące groch nie sięgały po przekąski, nie podjadały między posiłkami albo robiły to zdecydowanie rzadziej.

Na koniec ciekawostka – ugotowanego grochu możesz użyć również jako maseczki na twarz. Poprawi zwiotczenie skóry, złagodzi podrażnienia, wygładzi niedoskonałości.

3 łyżki grochu ugotowanego i rozgniecionego na papkę w takim przypadku należy wymieszać z 3 łyżkami jogurtu naturalnego i nałożyć na twarz na 20 minut, po czym zwyczajnie zmyć.

No i co tymi niechcianymi efektami ubocznymi w postaci gazów?

Po pierwsze nie łącz grochu z innymi ciężkostrawnymi produktami typu kapusta (groch z kapustą kojarzę ze stołu u mojej babci).

Po drugie ziarna grochu namocz najpierw w wodzie przez 12 godzin. Wodę w tym czasie zmień ze trzy razy.

Po trzecie nie gotuj w tej wodzie w której go moczysz.

Jak już gotujesz to pod koniec tego procesu dodaj 1 łyżkę octu winnego, jabłkowego lub ryżowego – to połączenie powoduje rozbicie związków trudnych do strawienia.

mp/szlachetnezdrowienet.pl