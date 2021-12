Hiszpański TK przez 11 lat nie zdążył orzec ws. aborcji. Prawnicy skarżą go do Strasbourga

Hiszpańska Fundacja Chrześcijańskich Prawników skieruje do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC) skargę na bierność Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatwierdzonej w 2010 roku ustawy dopuszczającej aborcję na życzenie kobiety. Jak powiedziała KAI szefowa tej organizacji Polonia Castellanos, trwają właśnie ostatnie prace nad opracowaniem dokumentu, który zostanie skierowany do trybunału w Strasburgu.

Wskazała, że już w czerwcu tego roku grupa ponad 20 hiszpańskich parlamentarzystów oraz byłych senatorów i posłów Kongresu Deputowanych, niższej izby parlamentu Hiszpanii, skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu skargę w tej sprawie. Zarówno oni, jak i reprezentowana przez Castellanos instytucja domagają się, aby trybunał w Strasburgu wymusił na Trybunale Konstytucyjnym Hiszpanii, aby ten wypowiedział się w sprawie złożonego w czerwcu 2010 roku wniosku o zbadanie zgodności przepisów o przerywaniu ciąży z ustawą zasadniczą.

Przerywanie ciąży na życzenie kobiety zostało zaakceptowane przez hiszpański parlament w lutym 2010 roku. Cztery miesiące później prawo to, dopuszczające aborcję w pierwszych 14 tygodniach ciąży, zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy wniosku zwracali wówczas uwagę, że nowe przepisy są sprzeczne z konstytucją w kilku miejscach ustawy zasadniczej.

W skierowanej w czerwcu 2021 roku skardze do ETPC hiszpańscy politycy zarzucili Trybunałowi Konstytucyjnemu trwającą ponad dekadę „nieuzasadnioną w żaden sposób” bierność w sprawie ustosunkowania się do licznych wniosków wzywających tę instytucję do zbadania zgodności ustawy liberalizującej prawo aborcyjne z konstytucją.

ren/ekai.pl