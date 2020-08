Hit! Kobieta dzwoni do programu TVN24, aby podziękować za udział stacji w wygranej Andrzeja Dudy

W internecie furorę robi nagranie ze środowej audycji programu „Szkło kontaktowe” TVN24. Pani Teresa z Magnuszewa zadzwoniła do programu, aby podziękować dziennikarzom TVN za… pomoc w zwycięstwie Andrzeja Dudy.

- „Chciałam podziękować państwu za prowadzenie tych audycji, przede wszystkim pani Kasi, pani Adamek, pani Monice, panu Piaseckiemu za prowadzenie ważnych, rzetelnych programów” – rozpoczęła pani Teresa, której udało się dodzwonić do programu „Szkło kontaktowe”.

Do tego momentu prowadzący byli najpewniej zadowoleni z telefonu. To się jednak zmieniło, kiedy pani Teresa wyjaśniła, za co konkretnie dziękuje:

- „Dzięki wam wygrał nasz kochany prezydent Duda i jutro będziemy świętować cały dzień. A wam strasznie łyso, sprzedawczyki. Andrus, sprzedawczyku ty. Gdzieś ty przyszedł, z kabaretu tutaj się pośmiać” – mówiła kobieta.

Co to się stanęło na antenie TVN24? 😀 pic.twitter.com/zcQX2JQ5CS — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) August 7, 2020

kak/ Twitter