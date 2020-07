Hołownia: Zagłosuję na Trzaskowskiego ,,bez przyjemności''

Jak już wczoraj informowaliśmy, Szymon Hołownia zadeklarował, że w II turze odda swój głos na Rafała Trzaskowskiego. Stwierdził: „[…] oddam głos nie za czymś, ale przeciwko wizji prezydentury Andrzeja Dudy”. Dziś podobne słowa padły na antenie radiowej „Trójki”.

Hołownia deklarował dziś między innymi:

„Zapewniam, że póki żyję nie skończymy w Koalicji Obywatelskiej, ani nie zostaniemy wchłonięci przez Platformę, ani w Zjednoczonej Prawicy nie skończymy, dlatego, że mamy swój pomysł na Polskę i nie jest on tożsamy ani ze sposobem i metodami PiS, ani z metodami PO”.

Jednocześnie przyznał, że na Trzaskowskiego zagłosuje, jednak nie za nim, a przeciw Andrzejowi Dudzie. Dalej tłumaczył:



„Powiedziałem, że oddam głos, będzie to głos ważny, nie zagłosuję na Andrzeja Dudę, co oznacza zagłosowanie na Rafała Trzaskowskiego, natomiast zrobię to, jak to mówią, bez przyjemności, dlatego, że nie mam w II turze swojego kandydata”.

