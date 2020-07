II tura wyborów. Nowe dane z PKW

Państwowa Komisja Wyborcza podała nowe dane dot. frekwencji w dzisiejszych wyborach prezydenckich. Do godz. 17 w II turze wyborów głos oddało 52,1 proc. uprawnionych do głosowania.

Oznacza to, że do 17. zagłosowało 15 295 512 Polaków. Wszystkich uprawnionych do głosowania jest 29 359 152..

Do tej pory mamy więc wyższą frekwencję niż w I turze wyborów. Dwa tygodnie temu do godz. 17 głos oddało 47,89 proc. uprawnionych. Ostateczna frekwencja wyniosła wówczas 64,51 proc.

Lokale wyborcze, jeżeli w żadnej z obwodowych komisji wyborczych nie zostanie przedłużone głosowanie, będą czynne do godz. 21.00. Wtedy też poznamy pierwsze sondażowe wyniki głosowania.

kak/RMF RM, PAP