Inauguracja posługi bp. Zbigniewa Zielińskiego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

W koszalińskiej katedrze odbyła się Msza św. inaugurująca posługę bp. koadiutora Zbigniewa Zielińskiego w naszej diecezji. Koncelebrowali ją biskupi: Edward Dajczak, Krzysztof Zadarko, Paweł Cieślik oraz 120 kapłanów.

uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem bp. Zbigniewa Zielińskiego uczestniczyli wierni z całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej – przedstawiciele wspólnot zakonnych i świeckich, samorządowcy i harcerze. Do katedry przyjechała także liczna reprezentacja archidiecezji gdańskiej. Swojego następcę wobec wiernych przywitał bp Edward Dajczak.

– Pan wyznacza czasy i wyznacza ludzi. Witamy księdza biskupa otwartym sercem. Czas w którym się spotykamy, jest niezwykły – współczesny kryzys wyleczył nas z mniemania, że mamy wszystko pod kontrolą. Że świat mamy opanowany i że o wszystkim możemy decydować. Pandemia i wojna sprowadziły nas na ziemię. Przed naszym światem jest wielki cel. Nauczyć siebie i innych żyć w rzeczywistości, której nie kontrolujemy. Wiatr wieje, tam gdzie chce. Bóg jest niezwykle pomysłowy w prowadzeniu ludzi do siebie. Tak bardzo, że z trudem niejednokrotnie się tej drogi uczymy – także w Kościele – wskazał biskup.

Bp Dajczak przypomniał o trwającym w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Synodzie. Podkreślił, że czas kryzysu nie zatrzymał synodalnej drogi, i udało się ją doprowadzić praktycznie do końca.

– Przychodzi ksiądz biskup w czasie, gdy trzeba będzie podjąć kolejne decyzje synodalne – i tworzyć przyszłość diecezji. Młodzi znajdują się w kryzysie i poszukują nowych relacji. Na te pytania trzeba spróbować znaleźć odpowiedź. Ojciec Święty Franciszek mówił, że pasterz powinien mieć zapach swoich owiec na sobie. Nabieraj tego zapachu. Twojego Kościoła. Witamy Ciebie i wyruszamy w drogę – mówił bp Dajczak.

W imieniu koszalińskiego i kołobrzeskiego samorządu ks. bp. Zielińskiego przywitał Piotr Jedliński, prezydent Koszalina.

– Żyjemy w czasie trudnym, w czasie pandemii, wojny za naszą wschodnią granicą. Zadanie biskupa to praca niezwykle trudna – głoszenie słowa bożego ale i ochrona nas przed wrogami, oraz tymi, którzy udają naszych przyjaciół. To dla nas szczególny, jubileuszowy rok – my z tych 50 lat naszej diecezji jesteśmy niezwykle dumni. Życzę satysfakcji, wspaniałej i owocnej współpracy oraz szczęścia w głoszeniu Słowa Bożego – mówił prezydent Jedliński.

Bp Zbigniew Zieliński dziękował za życzliwość, której doświadcza od samego początku ze strony nowych diecezjan i współpracowników. Nawiązał również do sytuacji i okoliczności, w których obejmuje nową funkcję.

– Miarą trudnych czasów jest powrót do Boga, skoro tego powrotu u wielu ludzi i głodu wiary jeszcze nie zauważaliśmy – to znaczy, że te czasy jeszcze takie trudne nie są. Niektórym wydaje się, że jesteśmy pomiędzy czasami łatwymi, które odeszły, a tymi bardzo trudnymi, które przyjść mogą. Z chrześcijańskiej nadziei w każdym miejscu i posłudze należy wydobyć przesłanie mówiące o potrzebie wiary w każdym czasie. Niech to pragnienie łączy nas dzisiaj. Za wszystkie dobre słowa i każdą modlitwę szczerze dziękuję – mówił biskup koadiutor.

Bp Zbigniew Zieliński kanonicznie objął urząd biskupa koadiutora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 16 marca. Bp Zieliński ma 57 lat – z wykształcenia jest socjologiem – wcześniej pełnił funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej.

Biskup koadiutor, podobnie jak biskup pomocniczy, jest nominowany po to, aby pomagać biskupowi diecezjalnemu. Jego funkcja różni się jednak tym, że posiada prawo następstwa. Bp Zieliński w pełni obejmie diecezję koszalińsko-kołobrzeską gdy bp Dajczak przejdzie na emeryturę.

