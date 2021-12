Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego: Wyraźna ciągłość struktur i organizacji katolickich w Polsce

Dane za 2020 rok zawarte w roczniku statystycznym ISKK wskazują na wyraźną ciągłość w działalności struktur i organizacji katolickich w Polsce: parafii, diecezji oraz zakonów – powiedział ks. dr Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowano najnowsze wyniki badań.

W 2020 roku, działalność duszpasterską w Polsce prowadziło 10 361 parafii katolickich, z czego 661 stanowiły parafie zakonne (w tym 1 parafia grecko-katolicka i 2 Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego). Oznacza to, że liczba parafii utrzymuje się praktycznie na stałym poziomie. Największa liczba parafii znajdowała się na terenie diecezji tarnowskiej, krakowskiej i poznańskiej.

Z danych rocznika statystycznego ISKK wynika, że w ubiegłym roku do diecezji inkardynowanych było 24 208 księży, czyli o 2% mniej niż w roku poprzednim. Najwięcej księży było w diecezji tarnowskiej (1 535), krakowskiej (1 159) oraz katowickiej (1 030). Najmniejszymi diecezjami pod względem liczby księży (nie wliczając Ordynariatu Polowego WP) były: drohiczyńska (257), elbląska (273) i ełcka (313). Liczba alumnów diecezjalnych w 2020 roku wynosiła 1,6 tys. Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (124), tarnowskiej (118) oraz poznańskiej (84).

Z kolei według danych Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich w 2020 roku działały 2 071 domy zgromadzeń czynnych, które gromadziły ogółem 16,8 tys. sióstr zakonnych. Oznacza to spadek liczby sióstr o 2,5%. Suma czynnych zgromadzeń żeńskich wynosiła 105. Najliczniejszymi zakonami żeńskimi w Polsce są: Służebniczki NMP Starowiejskie, elżbietanki oraz szarytki. Blisko 1,9 tys. sióstr w 2020 roku pracowało poza granicami kraju.

Z danych dotyczących zgromadzeń męskich wynika, że w ubiegłym roku liczba zakonników oraz członków stowarzyszeń życia apostolskiego wynosiła łącznie 11 tys. (w tym 80% posiadających święcenia kapłańskie). W porównaniu do roku poprzedniego obserwuje się spadek liczby zakonników o 1,4%. Za granicą przebywało 26,5% zakonników z polskich prowincji. Najliczniejszymi męskimi zgromadzeniami w 2020 roku byli franciszkanie, salezjanie oraz pallotyni.

Ks. Sadłoń SAC przyznał, iż prezentowany rocznik wskazuje, że epidemia Covid-19 ograniczyła działalność duszpasterską i skalę sprawowania sakramentów.

W 2020 roku sakrament chrztu został udzielony 312,1 tys. osób, co stanowi 16,3% mniej w porównaniu do roku 2019. Do bierzmowania przystąpiło 252,3 tys. osób, czyli o 34,0% mniej niż w roku poprzednim. Liczba udzielonych sakramentów małżeństwa w 2020 roku wynosiła 91,5 tys., tj. o 26,8% mniej w porównaniu z rokiem 2019. Z kolei wzrosła liczba osób przystępujących do pierwszej Komunii Świętej i wyniosła 298 tys. osób, czyli o 49 tys. więcej niż w roku poprzednim (co stanowi 20%).

„Epidemia wyzwoliła również proces adaptacji oraz zmiany form duszpasterstwa, w tym nawet sprawowanych sakramentów” – zauważył ks. Sadłoń SAC.

Z danych zawartych w roczniku statystycznym ISKK wynika również, że w roku szkolnym 2020/21 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 85,7% uczniów. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole odnotowano w diecezjach: tarnowskiej (97,8%), przemyskiej (97,5%) i rzeszowskiej (97,1%), zaś najniższy w diecezji wrocławskiej (65,7%), poznańskiej (69%) i warszawskiej (69,5%).

Ponadto w 2020 roku działało 2 437 poradni życia rodzinnego, które współpracowały z 4 tys. doradców. Na terenie diecezji działały również 173 katolickie specjalistyczne poradnie rodzinne, które łącznie udzieliły wsparcia ponad 31 tys. osób.



>>Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia AD 2021

mp/episkopat.pl