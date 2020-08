Internauta nokautuje Hołownię. Chodzi o zaufanie do prezydenta

Prezydent Andrzej Duda złożył dziś przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, obejmując na kolejne pięć lat najwyższy urząd w państwie. Odniósł się do tego w mediach społecznościowych Szymon Hołownia, wedle którego prezydent, któremu zaufało blisko 10,5 mln Polaków, nie ma dziś tytułu do tego, aby prosić o zaufanie. Polityka ripostuje jeden z internautów.

Szymon Hołownia, choć zdobył duże poparcie w I turze wyborów prezydenckich, nie zdołał przejść do II tury, gdzie prezydent Andrzej Duda zmierzył się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Swoją porażkę były dziennikarz od początku źle znosił. Najpierw skupiał się o oskarżaniu Platformy Obywatelskiej, do której miał żal o to, że zamiast go wesprzeć, wystawiła w wyborach Rafała Trzaskowskeigo, który go pokonał.

Dziś natomiast polityk postanowił w kuriozalny sposób uderzyć w prezydenta Andrzeja Dudę. Choć wygrał on wybory prezydenckie przy rekordowej w historii polskiej demokracji frekwencji i oddało na niego głos blisko 10,5 mln Polaków, to zdaniem Szymona Hołowni… nie ma on tytułu do proszenia Polaków o zaufanie.

- „Andrzej Duda miał pięć lat na to, żeby pokazać, że jest rzeczywiście prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Pięć lat temu złożył przysięgę, że będzie strzec postanowień Konstytucji. Złamał ją wielokrotnie. Jaki dziś ma tytuł do tego, żeby prosić o zaufanie?” – napisał.

Celnie odpowiada mu jeden z użytkowników Twittera:

- „Wygrał wybory prezydenckie przy rekordowej frekwencji, nieogarze” – zauważa internauta.

