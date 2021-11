Internet mobilny czy stacjonarny – który lepszy?

Kiedy szuka się podłączenia do sieci, do wyboru użytkowników jest internet mobilny i internet stacjonarny. Który wybrać i który ma więcej zalet?

Internet w XXI wieku

Nie ulega wątpliwości, że internet w XXI wieku to podstawowe wyposażenie każdego gospodarstwa domowego czy biura. Z zasobów sieci korzystamy na każdym kroku i w różnorodnych celach, internet tak głęboko wniknął w życie każdego z nas, że trudno wyobrazić sobie choćby jeden dzień bez dostępu do niego. Oczywistym jest również, że internet zmienił życie każdego z nas w sposób nieoceniony i w zdecydowanej większości są to zmiany na lepsze. Dlatego też warto zadbać o odpowiednie łącze internetowe w swoim domu czy mieszkaniu. Przy przeglądaniu ofert często pojawia się jednak zasadnicze pytanie – jaki internet jest najlepszy? Internet stacjonarny czy internet mobilny?

Tradycyjny internet „po kablu”

To jeden z najczęściej wybieranych wariantów, który w obecnych czasach często jest pewnym kompromisem między jakością i ceną, a do tego to nadzwyczaj uniwersalna opcja. Zwykły internet po kablu dostępny jest w wielu lokalizacjach, często wliczając w to np. nieco mniejsze miasta. Przy standardowym użytkowaniu, jeśli nie stawiasz przed dostępną siecią szczególnych wymagań, internet po kablu spisuje się bardzo dobrze. Czasem jednak niektórzy użytkownicy mogą nie być w pełni zadowoleni z takiej szybkości transferu, dotyczy to np. gamerów czy osób, które aktywnie pracują w sieci lub oglądają dużo materiałów online.

Internet światłowodowy

Internet światłowodowy w pewnej mierze można określić mianem internetu „po kablu” nowej generacji. Oczywiście sama zastosowana technologia jest zupełnie inna, obie łączy jednak to, że pod dany adres sieć musi być doprowadzona w sposób bezpośredni. Internet światłowodowy ma po swojej stronie całą masę zalet, wśród których zdecydowanie największą jest szybki transfer danych. W tym przypadku na prędkość sieci z pewnością nie będą narzekali gamerzy ani inni zaawansowani użytkownicy internetu. Z drugiej strony należy jednak pamiętać, że internet światłowodowy ma dosyć ograniczoną dostępność. Zwykle tę technologię spotyka się przede wszystkim w dużych miastach.

Internet mobilny

Internet mobilny już co do zasady jest czymś zupełnie innym niż wspomniane wcześniej technologie. Często określany jest jako internet bezprzewodowy, co w dużej mierze opisuje faktyczną zasadę działania internetu mobilnego. Aby korzystać z internetu mobilnego, do Twojego miejsca zamieszkania lub pracy nie musi być doprowadzona infrastruktura w sposób bezpośredni. Oczywiście konieczne są pewne elementy, takie jak maszt komunikacyjny oraz odbiornik w domu. Warto również zauważyć, że technologie internetu mobilnego wciąż się zmieniają, w ostatnim czasie 5G zastępuje LTE (Long Term Evolution). Z tym standardem eksperci wiążą duże nadzieje, gdyż 5G cechuje się bardzo szybkim transferem oraz wysoką przepustowością.

Internet mobilny czy internet światłowodowy – który jest lepszy?

Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Zarówno internet światłowodowy, jak i internet mobilny mają swoje mocne strony. Twoja decyzja powinna być uzależniona w dużej mierze od miejsca zamieszkania, co z kolei determinuje dostępne technologie podłączenia do sieci. Do tego trzeba dodać, że na rynku jest bardzo wysoka konkurencja, dlatego też użytkownicy często mają do wyboru kilka ofert – rzecz jasna korzystnie wpływa to na ceny i jakość usług. Zatem który internet wybrać? Czynników decyzyjnych jest bardzo wiele i w każdym przypadku wybór powinien być całkowicie indywidualny.