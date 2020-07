Irlandia: 6 666 nienarodzonych dzieci złożono w ofierze Molochowi

„6 666 nienarodzonych dzieci zabito w Republice Irlandzkiej w roku 2019. Są to pierwsze oficjalne dane na temat aborcji, jakie opublikowano w Republice Irlandzkiej od uchylenia VIII poprawki w roku 2018” – czytamy na stronie Society for Protection of Unborn Children (Towarzystwo Ochrony Dzieci Nienarodzonych).

Ta przerażająca statystyka w kraju, który jeszcze do niedawna był bastionem katolicyzmu, poraża swoją symboliką, przywołując na myśl słynne słowa z Księgi Apokalipsy: „Kto ma rozum, niech liczbę Bestii policzy: liczba to bowiem człowieka. A liczb jego sześćset sześćdziesiąt sześć” (Ap 13,18).

„Są to prawdziwie szokujące statystyki. Łatwo byłoby być przytłoczonym samą liczbą aborcji albo przerażonym tym, co zabijanie dzieci w takiej skali mówi nam o społeczeństwie irlandzkim. Jednakże nigdy nie wolno nam stracić z oczu faktu, że każda z tych 6666 aborcji to celowa śmiercionośna przemoc skierowana przeciwko całkowicie niewinnej i wyjątkowej istocie ludzkiej” – powiedział Liam Gibson z Society for Protection of Unborn Children komentując te liczby.

Według danych rządu irlandzkiego 6 542 dzieci zamordowano jeszcze we wczesnym stadium ciąży, co według nowych regulacji oznacza poniżej dwunastego jej tygodnia. Kolejne 24 aborcje zostały wykonane z powodu ryzyka dla życia lub zdrowia matki. 100 dzieci zabito z powodu „stanu wpływającego na embrion, który może prawdopodobnie doprowadzić do śmierci embrionu albo przed narodzinami, albo w ciągu 28 dni po urodzeniu”.

Aborcję w Irlandii zalegalizowano w referendum, które odbyło się w maju 2018 roku. Jedynie jedna trzecia mieszkańców Republiki Irlandzkiej głosowała przeciwko zabijaniu nienarodzonych. Wcześniej prawo irlandzkie mówiło: „Państwo uznaje prawo do życia nienarodzonych i z należnym szacunkiem równe prawo do życia matki, gwarantując w swoich regulacjach szanowanie i – na tyle, na ile jest to wykonalne – obronę tymi regulacjami i potwierdzanie tego prawa”.

6 lipca roku 2019 tysiące „pro-liferów” przeszło ulicami Dublina protestując przeciwko zabijaniu nienarodzonych. Demonstracja, który wyruszyła z Parnell Square, zakończyła się pod siedzibą Sądu Najwyższego.

Już w lutym 2019 aborcjoniści zaczęli dążyć w Irlandii do ograniczenia prawa do wolności słowa i wyrażania swoich poglądów. W hrabstwie Louth uchwalono większością głosów zakaz czuwania w obronie życia w obrębie 500 metrów od szpitala czy kliniki, w której morduje się nienarodzonych.

jjf/LifeSiteNews.com, spuc.org.uk