Jacek Sasin: Zwiększymy wydobycie węgla w Polsce

Goszcząc na antenie Radia Plus wicepremier Jacek Sasin zapowiedział inwestycje, które pozwolą na zwiększenie wydobycia węgla w Polsce. Podkreślił, że to niezbędne dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego działania.

W związku z barbarzyńską agresją przeciwko Ukrainie, do maja Polska ma wprowadzić całkowite embargo na rosyjski węgiel. Rządzący pracują nad zastąpieniem rosyjskiego węgla dostawami z innych kierunków, m.in. z Australii. Co jednak z polskim węglem? W programie „Sedno sprawy” minister aktywów państwowych Jacek Sasin przypomniał, że do niedawna kładziono nacisk na wygaszanie górnictwa, co wiązało się z ograniczeniem inwestycji w tej dziedzinie. Dziś jednak te inwestycje „są niezbędne”.

- „W tej chwili, oczywiście, te inwestycje, żeby zwiększyć wydobycie, będą niezbędne i będziemy je robić - to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć”

- zaznaczył wicepremier.

Zapowiedział też zachęty dla górników, aby pracowali w godzinach nadliczbowych lub w soboty.

Import jednak również będzie konieczny.

- „Dzisiaj z Rosji do Polski płynie ok. 8 mln ton węgla. (…) Mamy już ustalenia z partnerami zagranicznymi dotyczące importu z innych krajów”

- wyjaśnił Jacek Sasin.

kak/Radio Plus, DoRzeczy.pl