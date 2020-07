Jak będą wyglądać lekcje od września? Pojawiły się wytyczne GIS

Są już przygotowane wstępne założenia GIS w sprawie powrotu dzieci do szkół we wrześniu. Decyzja ostateczna w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Prawdopodobnie poznamy ją dwa tygodnie przed 1 września.

W szkołach mają pojawić się maseczki, ale tylko w takich sytuacjach jak np. duże apele.

Na razie w ramach wytycznych mowa jest o częstym myciu rąk, wietrzeniu sal po zajęciach oraz większej liczbie lekcji na świeżym powietrzu.

W razie pojawienia się przypadku zarażenia w szkole to Powiatowy inspektor sanitarny to razem z dyrektorem placówki podejmą decyzję o ewentualnym zamknięciu szkoły. Wtedy nastąpi przejście na system nauczania zdalnego w danej szkole.

Pod specjalną ochroną mają się znaleźć starsi nauczyciele i pracownicy szkoły. To dotyczy blisko jednej trzeciej polskich nauczycieli

Starsi nauczyciele będą zwolnieni z niektórych zajęć między innymi nie będą musieli prowadzić zajęć świetlicowych, ani dyżurować na korytarzu w czasie przerw. Będą za to musieli nosić maseczki i rękawiczki.

Ostateczna decyzja co do wytycznych w kwestii powrotu wrześniowego do szkół będzie podjęta już pod koniec sierpnia - tydzień czy dwa przed rozpoczęciem roku szkolnego . Poinformował wczoraj w RMF FM wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska

Rr, rmf24.pl