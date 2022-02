Jak Chrystus ,,pokonał'' we mnie Allaha

Strach, jaki wywoływało u muzułmanów czytanie Bi­blii, wydawał mi się dziwny. Dlatego postanowiłemzająć się Biblią poważnie i szczerze, i poprosiłem Bogawszechmogącego, aby mi w tym pomógł. Czytałem jąz zaufaniem, jak dziecko, i w trakcie lektury Biblia za­częła oddziaływać na moją duszę. Z pomocą DuchaŚwiętego wszystkie moje dowody przeciwko wierzechrześcijańskiej znikły.

Aslam Chan

Odnalezione źródło

Pismo Poświęcone Fronda nr 27-28

Urodziłem się w mieście Gudżarat w Pakistanie w szanowanej rodzinie mu­zułmańskiej. Mój ojciec posiadał sporo ziemi, nasza rodzina zajmowała wy­soką pozycję społeczną. Byłem jedynym synem i dlatego ojciec dosłownie ob­sypał mnie wszystkim, co jawi się pod względem materialnym najlepsze. Dałmi najlepsze - według swoich wyobrażeń - wykształcenie i wynajął bardzouczonego mułłę, żeby nauczał mnie doktryny islamu i innych spokrewnio­nych tematycznie dyscyplin. Był on oddanym muzułmaninem i chciał, żebympojął piękno jego religii i rozprzestrzeniał jej zasady.

Kiedy skończyłem szkołę podstawową na wsi, ojciec został urzędnikiempaństwowym w Radżastanie, w północno-zachodnich Indiach. Poszedłem dochrześcijańskiej szkoły średniej, gdzie nauczano Biblii nie tylko uczniówchrześcijańskich, lecz i muzułmańskich. To było wbrew mojemu dotychcza­sowemu wychowaniu, dlatego nie bacząc na poważne uwagi dyrektora szko­ły, zdecydowanie uchylałem się od nauki Biblii. Oprócz tego, szczyciłem siębardzo pozycją społeczną mojej rodziny i nie miałem ochoty interesować sięchrześcijanami, a ich religia nie pociągała mnie.

W tamtym czasie wydawało mi się, że Anglicy chcą po prostu zmusić naszych ludzi, wtedyżyjących w całkowitej nędzy, do przyjęcia angielskiego stylu ży­cia i angielskiej religii.Zdarzyło się wówczas, że pewien niedawno nawrócony z is­lamu chrześcijanin jeździł po miastach Radżastanu. Przyjechałteż do naszego miasta. Miejscowi chrześcijanie zorganizowalikilka zgromadzeń, w trakcie których składał on świadectwoswojego nawrócenia. Byliśmy z ojcem na tych spotkaniach. Ojciec zadał te­mu człowiekowi kilka podchwytliwych pytań i wydawało mi się, że tamtemunie udało się na nie przekonująco odpowiedzieć. To jeszcze bardziej umocni­ło moją niechęć wobec chrześcijan i ich religii. Nie dawałem im spokoju i,gdzie tylko mogłem, starałem się urazić i upokorzyć chrześcijańskich du­chownych i kaznodziejów.

W tamtym okresie pewna liczba członków sekty Aria Samadż - hindu­skiego ruchu samoobronny - działała na rzecz powrotu do hinduskiej wiarygrupy maików czyli hindusów, którzy kiedyś przeszli na islam. Ich organiza­cja nazywała sięshuddhi,co oznacza oczyszczenie przez powrót do dawnejwiary hinduskiej. Uważałem za sprawę honoru zahamować rozwój tego ru­chu, więc od razu zgłosiłem się na ochotnika do walki przeciw Aria Samadż.Dla moich przeciwników stałem się najgorszym wrogiem i szkodzili mi oni,jak tylko mogli.

Zdarzyło się, że zakradli się do baraku, w którym spałem,i strącili dach. Przeżyłem to ciężko i kilka dni musiałem przeleżeć w poście­li. Nienawiść do innych religii zawładnęła mną jeszcze bardziej, walczyłemprzeciwko Aria Samadż z całych sił.Wszystko to uczyniło mnie zagorzałym obrońcą islamu. Stałem się zna­ny. Zaproszono mnie na religijną konferencję w Menpuri w stanie Uttar Pra-desz w Indiach. Imprezę zorganizowali członkowie Aria Samadż i zaprosilina nią czołowych przedstawicieli wszystkich religii. Konferencja zainspiro­wała mnie bardzo do studiów nad innymi wyznaniami. Zaopatrzyłem się wewszelkiego rodzaju literaturę duchową, głównie po to, żeby podważyć te wy­znania i udowodnić przewagę religii, którą odziedziczyłem. Literatura hindu­ska nie ugasiła mojego duchowego pragnienia, lecz Biblia dosłownie przyku­ła moją uwagę.

Pewnego razu ojciec zastał mnie, jak czytałem Biblię, co wywołało w nimoburzenie. Zabronił mi ją czytać. Czułem, że boi się, iż lektura Biblii może aowocować moim nawróceniem na chrześcijaństwo. Niewierzyłem w to, lecz strach, jaki wywoływało u muzułmanówczytanie Biblii, wydawał mi się dziwny. Dlatego postanowiłemzająć się Biblią poważnie i szczerze, i poprosiłem Bogawszechmogącego, aby mi w tym pomógł. Czytałem ją z zaufa­niem, jak dziecko, i w trakcie lektury Biblia zaczęła oddziały­wać na moją duszę.

Z pomocą Ducha Świętego wszystkie mo­je dowody przeciwko wierze chrześcijańskiej znikły.Podczas czytania Biblii stopniowo zaczęły się przede mną odsłaniać ta­jemnice chrześcijańskiej wiary i doszedłem do wniosku, że moja znajomośćchrześcijaństwa rozmija się z tym, co twierdzi ojciec. Odkryłem, że Biblia tojedyna książka, która proponuje prawdziwe zbawienie, i że właśnie w niej za­wiera się jedyne świadectwo miłości, jaką Bóg obdarza ludzkość. Biblia jawi­ła mi się ukrytym skarbem, który ratuje człowieka od przekleństwa grzechui daje mu życie wieczne w Jezusie Chrystusie. „Jeżeli więc ktoś pozostajew Chrystusie, jest nowym stworzeniem.

To, co dawne, minęło, a oto wszyst­ko stało się nowe" (2 Kor 5, 17).Teraz stało się dla mnie jasne, że zbawienie to dar Boży. Dążenie, aby „za­pracować" na zbawienie dobrymi uczynkami, jest zadaniem niewykonalnym.Słowa apostoła Pawła służą jako przestroga przeciw takiemu fałszywemuwyobrażeniu: „Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele,nie mieszka dobro (...) Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię tozło, którego nie chcę. (...) Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z cia­ła, [co wiedzie ku] tej śmierci?" (Rz 7, 18a.19.24a); „wszyscy bowiem zgrze­szyli i pozbawieni są chwały Bożej" (Rz 3, 23).Doszedłem do wniosku, że nikt nie może zbawić się o własnych siłach.Nawet Koran naucza, że cała ludzkość jest grzeszna, i że jedyny człowiek bezgrzechu - to nasz Pan Jezus Chrystus.

Nasz Pan zapytał ówczesnych kryty­ków: „Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi niewierzycie?" 0 8, 46). Dlatego byłem pewny, że tylko Chrystus jest niewinny,i Jego niewinność - to niewinność Boga.Czytanie Koranu po tym odkryciu nie miało dla mnie sensu, gdyż nicze­go istotnego nie mógłbym już w nim znaleźć. Znalazłem Boże źródło, któreoczyszcza grzesznika z obrzydliwości i daje mu życie wieczne. To odkrycieuradowało mnie i zarazem zasmuciło. Byłem strapiony, kiedy myślałem o tym, że muszę zerwać z dziedziczoną od przodków wiarą, w którą zapuści­łem głębokie korzenie. Ale byłem szczęśliwy z powodu tego, że znalazłemswojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Spędzałem bardzo dużo czasu na mo­dlitwie i czytaniu Biblii, żeby poznać Boga jeszcze bliżej.Któregoś razu, otworzywszy Biblię, przeczytałem w Ewangelii wedługświętego Mateusza słowa naszego Pana: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzyutrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11, 28). Przez te sło­wa sam Pan napełnił mnie pokojem i pocieszeniem. Jakiś czas potem wybra­łem się do pewnego duchownego i poprosiłem go, żeby mnie ochrzcił. Wy­pytał mnie o wszystko i wkrótce potem przyjąłem chrzest.