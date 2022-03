Jak podnieść swoją odporność?

W jakimkolwiek czasie posiadanie wysokiej odporności organizmu to skarb, jednak w sytuacji jaką obecnie mamy jest to szczególnie ważne i nie jedno z Was pewnie zastanawia się na ile ma odporny organizm i na ile jest silny aby nawet podczas zarażenia się koronawirusem nie dopuścił do dalszych, negatywnych konsekwencji.

Wzmocnić swoją odporność to proces raczej długotrwały, z dnia na dzień nie jesteśmy w stanie osiągnąć upragnionych rezultatów, ale jeśli nawet dotychczas nie dbałeś za bardzo o swoje zdrowie, zaczynając od dziś, za miesiąc będziesz już w znacznie lepszej sytuacji niż jakbyś nie zrobił nic.

Jest dużo rzeczy, za których przestrzeganie Twój organizm się Tobie odwdzięczy.

W ostatnim czasie wychodząc na zakupy raz na tydzień, półtora widziałam pełne wózki owszem: kasz, ryżu, makaronów, ale i obok tego pełne chipsów, cukierków, gotowych do przygotowania dań. Po co te gotowe dania ? Przecież teraz kiedy spędzamy więcej czasu w domu jest czas na to aby te posiłki móc przygotować samemu. Ruchu ponadto mniej, a przekąsek typu chipsy do przegryzienia przed telewizorem więcej. Nie dość, że tłuszczyku przybywa, to organizm również coraz słabszy…

Co robić?

Witamina C – przyjmuj codziennie chociaż 1000 mg. Niestety człowiek nie jest w stanie wytworzyć witaminy C w swoim organizmie, jeśli więc nie dostarczymy jej w odpowiedniej ilości z zewnątrz, będzie to jedna z przyczyn dlaczego Twój organizm nie może poradzić sobie z chorobami. Odpowiednia ilość tej witaminy w organizmie jest BEZWZGLĘDNIE konieczna, pisałam o niej więcej TUTAJ, zachęcam do przeczytania.

Witamina D – czerpana głównie ze słońca. Klimat jaki mamy taki mamy, tylko w części roku jest nam dane korzystać ze słoneczka, a i to jest mało aby poziom witaminy D w organizmie był odpowiednio wysoki. Zdecydowana większość ludzi ma jej niedobory i przyjmowanie jej w postaci suplementu uważam za konieczne przez cały rok. Więcej na jej temat pisałam TUTAJ

Soda oczyszczona – niby takie nic, a jednak zasięg działania przeogromny a przede wszystkim porządny kop odpornościowy. Wysoka gorączka, kaszel, niewydolność oddechowa, choroby górnych dróg oddechowych, to między innymi to gdzie sprawdza się soda. Obszerniejszy artykuł jaki pisałam o sodzie i zasadach jej przyjmowania znajdziecie TUTAJ, warto przeczytać.

Odpowiednia dieta – NIE dla cukru i jego przetworów, fast foodów, gotowych dań. TAK dla warzyw, owoców. To raczej normalne, logiczne i każdy o tym wie, ale chcę tu przypomnieć tylko, że jesteś tym co jesz – sprawdza się to powiedzonko jak byk i pewnie sami widzicie jakie jest Wasze samopoczucie gdy objadacie się byle czym, a jakie gdy akurat przez jakiś czas pięknie i zdrowo sobie jecie. Zupełnie inaczej zachowuje się organizm, jest mniejsze zmęczenie, więcej energii, chęci do życia itd. A to wszystko dlatego, że podczas gdy dajecie organizmowi to czego naprawdę potrzebuje, nie traci on czasu na przetwarzanie, wyrzucanie toksyn, na długotrwałe trawienie, a tę energię jaką zaoszczędza celuje w walkę z wirusami, bakteriami, chorobami i w poprawę Twojego samopoczucia. Zgrzeszyć raz na jakiś czas nie zaszkodzi ale na co dzień dbajcie o siebie bardzo, szczególnie teraz …

Stres – i weź się tu teraz nie stresuj jak tracisz pracę, lub Twoje perspektywy zawodowe wiszą na włosku, gdy patrzysz w TV i słyszysz na okrągło o jednym, zastanawiasz się co będzie dalej, jak będzie wyglądało życie Twoje i Twoich najbliższych, wychodzisz do sklepu w panice, że może się zarazisz …. No właśnie, stres krótkotrwały może nawet jeszcze wzmocnić Twoją odporność, ale już w dłuższej perspektywie niestety prowadzi do katastrofalnych skutków. Uwalnia się wówczas hormon o nazwie kortyzol, a ten osłabia Twoje komórki na maksa. Tu wtrącę jeszcze witaminę C przy okazji, w stresie wyczerpuje się ona w naszym organizmie w przyspieszonym tempie.

Nie poddawaj się tym wszystkim wpływom …. wyłącz TV wiadomości, obejrzyj w zamian komedię, kabaret, pośmiej się, nie zerkaj co rusz co tam znów nadają, tam nic się nie zmienia, a już na pewno Twoje zerkanie nic nie zmieni poza tym, że będziesz spokojniejszy. Idź na spacer, idź do parku, do lasu, pooddychaj świeżym powietrzem, znajdź czas – a masz go teraz, na choćby krótki trening, albo poleż, posłuchaj muzyki, pomyśl o czymś przyjemnym, powspominaj zeszłoroczne wakacje, ale nie nakręcaj się słuchając i tak nie do końca prawdy. Ja TV nie oglądałam i nie oglądam nadal, czasem zerknę w necie tylko czy pojawia się coś nowego, ale to sporadycznie, zresztą nawet jak coś takiego jest to zaraz mam w skrzynce linka od znajomych. Przeglądam czasem wiadomości ale tylko niezależnych telewizji, co również już w tym momencie ograniczyłam, biegam, spaceruję, poczytam książkę itd., nie czuję się chociaż tym wszystkim osaczona i w głowie spokój … Więcej na temat skutków ubocznych stresu pisałam TUTAJ

Powietrze, drzewa, las – las leczy naszą psychikę, wzmaga produkcję serotoniny oraz mobilizuje nasz układ odpornościowy do pracy. Czy wiecie, że w Finlandii lekarze wypisują na recepcie zalecenie chodzenia po lesie w stanach chorobowych? Tak, dowody naukowe wskazują jednoznacznie, las ma bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie, pomaga w pracy naszego układu oddechowego, odstresowuje, powoduje, że stajemy się szczęśliwsi, zmniejsza depresję i tak dalej, zalet mnóstwo … nie siedźcie w czterech ścianach

Dbajcie o siebie kochani – BĘDZIE DOBRZE :)





