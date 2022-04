Jak szybko ciąć metal? Najpopularniejsze metody

Cięcie metalu to jedna z podstawowych czynności jaką wykonuje się w wielu branżach. Motoryzacja, lotnictwo, produkcja okrętów, ale i branża wyposażenia wnętrz, a nawet branża reklamowa - trudno dziś znaleźć dział przemysłu, gdzie obróbka metalu nie byłaby na co dzień wykonywania. Istnieją dwie najpowszechniejsze i najszybsze metody cięcia powierzchni metalowych, a jest to cięcie plazmą oraz cięcie laserem. Na czym to polega?

Wykorzystanie plazmy do cięcia metali

Jednym z najpopularniejszych sposobów cięcia różnorakich metali jest cięcie plazmowe. Plazma, inaczej łuk plazmowy, nazywana jest czwartym stanem skupienia. Jest ona zjonizowaną materią, która niemal do złudzenia przypomina gaz. Jej cząstki są jednak dużo bardziej zjonizowane niż cząstki gazu co stanowi największą różnicę pomiędzy nimi. Cięcie plazmą odbywa się na skutek generowania ciepła raz światła. Jest to możliwe, ponieważ plazma przewodzi prąd elektryczny. W momencie, gdy natężenie tego prądu jest odpowiednio wysokie, powstaje wspomniane ciepło oraz światło, które przeciąć może wiele rodzajów metalu. Prędkość cięcia sięga nawet 15 m/s przy materiałach o grubości do 160 mm. Ciekawostką niech będzie, iż jądro łuku plazmowego może osiągać temperaturę nawet 10 000 - 30 000 stopni Celsjusza. Cięcie plazmą przeznaczone jest do cięcia materiałów przewodzących prąd elektryczny.

Cięcie plazmą wykorzystywane jest do przecinania stali, żeliwa, mosiądzu, miedzi, aluminium oraz niektórych stopów. Cięcie plazmą jest wygodne i cechuje się wieloma zaletami. Przede wszystkim jest wydajne, pozwala zachować idealną jakość powierzchni ciętej, można też w ten sposób ciąć powierzchnie o dość dużej grubości, a więc do 160 mm.

Cięcie laserem

Druga z najpopularniejszych metod cięcia metali i nie tylko to cięcie laserowe. Nazwa "laser" wzięła się z akronimu słów Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Jest to nic innego jak urządzenie wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne i wykorzystujące zjawisko emisji wymuszonej.

Cięcie laserem polega na wykorzystaniu gorącej wiązki lasera oraz czystego gazu technicznego. To promień lasera spala, topi oraz powoduje odparowanie przecinanego elementu. Mimo wysokiej temperatury wiązki lasera, materiał nie nagrzewa się do wysokich temperatur, nie powodując zmian w strukturze chemicznej przecinanego elementu.

Cięcie laserem jest jedną z najbardziej precyzyjnych metod cięcia metalu. Można nim ciąć zarówno powierzchnie płaskie jak i przestrzenne, zależnie od tego czy mamy do czynienia z laserem 2D czy 3D. Dzięki urządzeniom laserowym można niemal w 100% zoptymalizować proces cięcia, a co za tym idzie bardzo ekonomicznie wykorzystać dostępny materiał.

Oba rodzaje cięcia, zarówno plazmowe jak i laserowe są dobrymi sposobami na obróbkę metali, choć cięcie laserowe uważane jest za nowocześniejsze i bardziej uniwersalne. W porównaniu z cięciem plazmowym, cięcie laserowe stosuje się także do materiałów nie przewodzących prądu, a więc także do stopów metali nieżelaznych.