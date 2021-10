Jaki internet wybrać do domu pod miastem?

Pandemia sprawiła, że bardziej niż kiedykolwiek wcześniej doceniliśmy uroki i możliwości, jakie daje własny teren zielony. W efekcie, szczególnej popularności nabrały podmiejskie domy dobrych lokalizacjach, z których można szybko i sprawnie przedostać się do centrów miast. Tego typu rozwiązanie ma mnóstwo zalet, ale nie brak też wyzwań. Jednym z najczęściej spotykanych jest podłączenie internetu.

Dom pod miastem to szczególnie w obecnych czasach kusząca wizja pracy zdalnej. Internet sprawia, że w trybie online można realizować nie tylko konkretne zadania i projekty, ale też z powodzeniem komunikować się w ramach połączeń wideo. W takiej sytuacji codzienne podróże do biura stają się praktycznie zbędne, ponieważ można je zastąpić nie mniej efektywny komunikacją internetową. W wielu przypadkach freelancerzy czy menedżerowie mogą ograniczyć praktycznie do dwóch dni biurowych, by pozostałe w tygodniu, spędzić realizując zadania wprost z własnego tarasu.

Jak mieć dobry internet na wsi lub pod miastem?

Ta sielska wizja jest oczywiście realna wyłącznie pod warunkiem, że w danej lokalizacji nie ma problemu z dostępem do internetu. Tymczasem, choć operatorzy szczycą się coraz lepszymi zasięgami i nowymi wdrożeniami technologicznymi, bywa tak, że dobry internet na terenach podmiejskich istnieje tylko w teorii. W praktyce swobodne surfowanie po sieci bywa utrudnione. Stąd tak ważny jest dobry wybór dostawcy usług internetowych. Jaki sposób wybrać?

Internet stacjonarny

Wybierając internet domowy, podstawowym wyborem powinna być oczywiście sieć stacjonarna. Internet dostarczany drogą kablową, zarówno standardowy, jak i światłowód stanowi najbardziej stabilne rozwiązanie. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, dom na wsi lub pod miastem może mieć wysokiej jakości sieć. Coraz więcej operatorów inwestuje bowiem w rozwój zasięgów swoich usług, dzięki czemu dobre łącze możliwe jest już nie tylko w centrum czy na obrzeżach miasta, ale też w gminach oddalonych na przykład o kilkanaście kilometrów. Stanowią one często swoistą sypialnię dla dużych miast, przez co stają się ciekawym kierunkiem rozwoju dla firm telekomunikacyjnych. Aby sprawdzić, czy w danej lokalizacji istnieje możliwość założenia stałego łącza internetowego, wystarczy wpisać adres porównywarce PanWybierak.pl.

Internet mobilny

Sieć mobilna kojarzy się głównie z internetem, który dostarczany jest przykład na smartfon przy wykorzystaniu karty SIM. Technologię tę można jednak swobodnie wykorzystać, również zapewniając internet domowy. Wystarczy do tego nielimitowane łącze mobilne o dobrej prędkości. Po instalacji tego rodzaju karty i uruchomieniu modemu sieć rozprzestrzeniona jest przez Wi-Fi lub bezpośrednią docelowo na urządzenie. Warunkiem wykorzystania tej technologii jest jednak dobry zasięg LTE, co bywa problematyczne.

Internet satelitarny

To rozwiązanie najmniej popularne, ale też zyskujące na popularności dzięki inwestycjom czynionym przez amerykańskie koncerny. Nowoczesne technologie sprawiają, że wykorzystując internet satelity można mieć dostęp do sieci praktycznie w każdej lokalizacji. Będzie to więc dobra opcja dla osób, które nie mogą z przyczyn technicznych skorzystać z innych źródeł internetu. Ograniczeniem jest tu jednak koszt internetu satelitarnego. Sam abonament jest kilka razy droższy od najwyżej wycenianych stacjonarnych. Trzeba też liczyć się z niemałym wydatkiem na aktywację oraz sprzęt konieczny do uruchomienia usługi.