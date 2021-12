Jaki wprost o działaniach KE: To rasizm!

Europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki mówił na forum Parlamentu Europejskiego o podwójnych standardach panujących w Unii Europejskiej. Działania Komisji Europejskiej bez ogródek nazwał rasizmem. Pytał też, kiedy unijne instytucje zajmą się skandalem opisanym przez „Libération”.

- „Tradycyjnie, razem z panem komisarzem wszyscy państwo wznosicie wzniosłe hasła walki o praworządność używając ogólników. Celowo używacie ogólników, dlatego że gdybyśmy przeszli do szczegółów, to bardzo dobrze wiecie, że szybko okazałoby się, że sami państwo łamiecie praworządność, ale nie tylko praworządność – także zdrowy rozsądek”

- mówił w PE Patryk Jaki.

Przywołał przykład komisarza Reyndersa, który w swoim raporcie uznał za niepraworządne powoływanie w Polsce sędziów w ten sam sposób, w jaki są oni powoływani w Hiszpanii. Przypomniał, że kiedy Niemcy podważają nadrzędność prawa unijnego nad konstytucją, wystarczy napisać oświadczenie, w przypadku Polski natomiast blokuje się należne fundusze.

- „Możecie sobie to nazywać jak chcecie, ale to jest system, gdzie Niemcy mogą, a państwa Europy Środkowej, które pewnie uważacie za dzikie, nie mogą. Nazwijcie sobie to jak chcecie, ale w normalnej definicji nazywa się to rasizmem, podejściem kolonialnym. To jest pogarda. To, co w tym wszystkim jest dzisiaj najważniejsze, to zadbanie o to, aby najważniejsza instytucja, która ma władzę, żeby to oceniać – TSUE – była niezależna i niezawisła”

- podkreślił europoseł.

Pytał też, kiedy unijne instytucje zajmą się skandalem opisanym przez „Libération”, który oskarżył jedną trzecią sędziów TSUE o handlowanie wpływami.

Dziś podczas specjalnej sesji w PE z parlamentami krajowymi i kolejnych kłamstw o moim kraju powiedziałem: Stworzyliście system, gdzie to co mogą Niemcy nie może już Polska. Te ataki na Polskę to rasizm! #RuleOfLaw #Polska 🇵🇱

Całe wystąpienie 👉 https://t.co/nraEi0hpcI pic.twitter.com/CZtMXGGIsx — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) December 9, 2021

kak/wPolityce.pl, Twitter