Jan Pietrzak: Gdyby rządził Tusk, bylibyśmy w sytuacji Ukrainy

Jan Pietrzak gościł dziś na antenie TV Republika, gdzie komentował odcięcie Polski od dostaw rosyjskiego gazu. Satyryk nawiązał przy tym do uległej wobec Rosji polityki rządu Donalda Tuska.

Gospodarz programu „Polityczna Kawa” red. Tomasz Sakiewicz zwrócił uwagę, że obecna sytuacja Polski byłaby znacznie trudniejsza, gdyby w 2015 roku nie doszło do zmiany władzy.

- „Bylibyśmy w sytuacji obecnej Ukrainy. Od nowa musielibyśmy walczyć. Przy rządach Tuska, gdyby od 2015 roku Polską nie rządzili Polacy, a agenci to tak by był. Oni doprowadziliby do psychicznej zapaści. Społeczeństwo zaczęłoby się buntować. '15 rok uratował Polskę. Nie wyobrażam sobie obecnej Polski pod rządami takich sprzedajnych postaci, takich agenciaków jak Tusk i całe to towarzystwo”

- stwierdził Jan Pietrzak.

kak/TV Republika, niezależna.pl