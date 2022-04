Janusz Kowalski: Zawieszenie przez Polskę składki członkowskiej w UE to konieczność!

Poseł znajdującej się w koalicji rządowej Solidarnej Polski Janusz Kowalski jest przekonany, że zawieszenie płacenia przez nasz kraj składki członkowskiej do unijnej kasy jest koniecznością.

Według szacunków przedstawionych w mediach społecznościowych przez posła Solidarnej Polski nasz kraj potrzebuje w bieżącym roku aż 11 mld euro, by zrefundować środki przeznaczone na pomoc dla blisko 3 mln ukraińskich uchodźców wojennych, szukających w Polsce schronienia przed zbrodniczą inwazją zbrojną Rosji.

„Roczna składka do UE w latach 2021-2027 to 6,5 mld euro. Rocznie tracimy na unijnym parapodatku EU ETS - windującym ceny ciepła i prądu - 5 mld euro. Wniosek? Zawieszenie składki członkowskiej i EU ETS to konieczność!” – przekonuje były wiceminister Kowalski.

ren/twitter