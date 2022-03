Jarosław Kaczyński: To początek złego czasu, ale zbudujemy armię zdolną odeprzeć nawet najgroźniejsze ataki

Wicepremier Jarosław Kaczyński podziękował dziś prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za podpisanie ustawy o obronie Ojczyzny i wyraził nadzieję, że pozwoli ona Polsce na skuteczną obronę przed wszelkimi zagrożeniami dla jej bezpieczeństwa.

Prezes PiS podkreślił, że znajdujemy się obecnie w szczególnym czasie i szczególnej sytuacji zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Zdaniem byłego premiera RP wojna ta ma zasadnicze znaczenie dla całego świata i wyznacza „początek nowego czasu”, „złego czasu”, w którym „sprawa bezpieczeństwa staje się sprawą dominującą”. I to właśnie jej muszą zostać podporządkowane wszelkie pozostałe kwestie.

„Po to, by Polska żyła, rozwijała się, miała piękną przyszłość, musimy być bezpieczni od tego wszystkiego, co widzimy na Ukrainie. A według poglądów ¾ rosyjskiego społeczeństwa, to samo ma spotkać też nasz kraj, zaraz po Ukrainie” – przekonywał Jarosław Kaczyński

Zdaniem Kaczyńskiego ustawa o obronie Ojczyzny daje niezbędną podstawę prawną do zbudowania sił zbrojnych we właściwym wymiarze. „Ona stwarza podstawy dla budowy polskiej armii, która będzie w stanie odeprzeć nawet najgroźniejsze ataki, wypełnić swój podstawowy obowiązek – skutecznej obrony ojczyzny” – skonkludował prezes PiS.

ren/TVP Info