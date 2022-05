Jest porozumie w sprawie funduszy KPO dla Polski

– Zarówno zespół ze strony Polski, jak i zespól, który został stworzony przez przewodniczącą KE doszły do porozumienia w zakresie treści kamieni milowych i te zaaprobowane przez obie strony treści kamieni milowych zostały właśnie przekazane do dalszej procedury, już takiej finalnej, formalnej akceptacji przez KE – powiedział w piątek rzecznik polskiego rządu Piotr Müller.

Jak przekazał rzecznik polskiego rządu, Polska oraz Komisja Europejska doszły do porozumienia ws. funduszu KPO. Prace zespołów negocjacyjnych zakończyły się w środę.

- Doszliśmy do porozumienia jeżeli chodzi o treść kamieni milowych w KPO, to bardzo dobra wiadomość, która oznacza, że w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania KPO. Cieszę się, że doszło do tego porozumienia w tych zespołach negocjacyjnych. Przed nami właściwie tylko droga formalna w KE, a potem oczywiście realizacja poszczególnych reform, które są zapisane w KPO – stwierdził Piotr Müller na briefingu prasowym.

- Przed nami już właściwie tylko droga formalna w KE, a później oczywiście realizacja poszczególnych reform, które są zapisane w KPO. Jest ich wiele, bo one nie dotyczą tylko wymiaru sprawiedliwości, to jest wąski wycinek, który był dyskutowany tylko na samym końcu, ale wielu reform gospodarczych, systemowych, które będą realizowane ze środków Unii Europejskiej – przekazał rzecznik rządu.

mp/300polityka.pl/polsat news/media