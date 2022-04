Jest zgoda państw członkowskich! UE wprowadza kolejny pakiet sankcji

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodziły się na przyjęcie kolejnego pakietu sankcji przeciw Rosji. Przewiduje on m.in. embargo na rosyjski węgiel. Na wniosek Niemiec ta decyzja wejdzie jednak w życie z czteromiesięcznym opóźnieniem.

Po ujawnieniu ludobójstwa w Buczy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprezentowała piąty pakiet sankcji przeciw Rosji. Źródło PAP w Brukseli poinformowało, że ambasadorowie państw członkowskich porozumieli się w sprawie ich przyjęcia. Jeszcze dziś ma zakończyć się formalna procedura wprowadzenia nowych restrykcji.

Kolejne restrykcje to zamrożenie aktywów kilku rosyjskich banków, zakaz wstępu do portów UE dla rosyjskich i obsługiwanych przez Rosję statków czy zakaz importu różnych produktów. Pakiet przewiduje również wprowadzenie embarga na import rosyjskiego węgla. Na wniosek Niemiec wejdzie on jednak w życie dopiero za cztery miesiące.

Te sankcje to zbyt mało dla Parlamentu Europejskiego. Wczoraj eurodeputowani przegłosowali rezolucję, w której wezwali do natychmiastowego i pełnego embarga również na ropę, gaz i paliwo jądrowe z Rosji. To sankcje, których od początku wojny domaga się polski rząd. Blokuje je jednak kilka europejskich państw z Niemcami na czele. Blokowanie sankcji dot. gazu i ropy zapowiedział też Viktor Orban.

kak/PAP, Euronews, DoRzeczy.pl