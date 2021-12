,,Jesteś’’ – niezwykły utwór w wykonaniu Ali Tracz i Małego TGD

Nareszcie jest! Ala Tracz i Małe TGD w utworze pt. „Jesteś".

Utwór pochodzi z najnowszej płyty Małego TGD pt. Online.



Małe TGD to dziecięcy zespół wykonujący muzykę pop z chrześcijańskim przesłaniem. Skład tworzy reprezentacyjna 12 osobowa grupa dzieci z warszawskiej Szkółki TGD, która działa już od 8 lat. Szkółka TGD to grupowe zajęcia wokalne dla dzieci w wieku szkolnym. Śpiewamy utwory zespołu Małe TGD w trzech grupach wiekowych. Spotykamy się raz w tygodniu w ośmiu miastach: Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Toruniu oraz Olsztynie oraz online w całej Polsce. Zapisy na stronie www.szkolkatgd.pl



Małe TGD „Online"

Mogę nakarmić rybki, mogę nakarmić psa, nie chcę żywić urazy!

Trzecia płyta zespołu Małe TGD „Online" powstała w trudnym dla wszystkich okresie pandemii. Dzieciaki w lekki i momentami przewrotny sposób opowiadają o radzeniu sobie z emocjami, codziennymi obowiązkami, zamykającym i otwierającym się światem.

W tekstach znajdziemy dużą dawkę poczucia humoru, cenne rady, wyliczanki i wzruszające frazy prosto z serca, np. te o byciu on-line, ale z niebem!

Nowoczesne produkcje muzyczne nawiązującą m.in. do muzyki klasycznej, tej z lat 80-tych czy afrykańskich i bliskowschodnich melodii.

Piosenki Małego TGD już jakiś czas temu przypadły do gustu dzieciakom i ich rodzicom. Ostatnia płyta zespołu pt. „Wyspa skarbów" została nominowana do nagrody Fryderyk. Niedawno zespół świętował okrągłe 100 tysięcy subskrypcji na kanale Youtube, a najchętniej słuchany singiel zespołu „Góry do góry", został odtworzony ponad 18 milionów razy!

„Online" to płyta dla małych i dużych; zdaniem tych, którzy już ją słyszeli - najlepsza! Wśród radosnych, dziecięcych głosów, usłyszymy również ten należący do Ali Tracz; reprezentantki Polski w konkursie Eurovision Junior.