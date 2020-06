Johnson&Johnson: Rozjaśnianie skóry to rasizm

24.06.20, 11:20 Fot. ilustracyjne Open Grid Scheduler / Grid Engine via Flickr, CC 0 / Pixabay - PDBVerlag

Kuriozalna decyzja Johnson&Johnson. Jak czytamy, firma wycofuje kremy służące do rozjaśniania cery z linii Clean&Clear sprzedawane pod marką Neutrogena. Powodem jest to, że może on służyć do rozjaśniania cery, co miałoby być rasistowskie.

Kremy te popularne są w Azji oraz na Bliskim Wschodzie. Kupowane są głównie w celu rozjaśnienia cery, a w Indiach reklamowano jako „kremy wybielające”. Jak czytamy, w USA kosmetyk od dawna jest już zakazany.

Marka twierdzi, że sprzedaż kosmetyków tego typu… promuje białą karnację, która miałaby być lepsza od innych, a to ocenia jako rasizm.

Co więcej, Johnson&Johnson ma zamiar wystartować z antyrasistowską kampanią, która będzie „uświadamiać” o rasizmie związanym z tymi produktami.

dam/rp.pl,Fronda.pl