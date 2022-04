Już ponad połowa Polaków nie wierzy w atak Putina na Polskę

Spada liczba Polaków, którzy uważają, że Polsce grozi realne niebezpieczeństwo ataku militarnego ze strony Rosji – wynika z najnowszych badań.

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez pracownię United Surveys na zlecenie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” już 54,5 proc. ankietowanych jest zdania, że Rosja nie zaatakuje Polski.

Niemal o połowę mniejsza jest liczba tych, którzy uważają, że Polsce grozi jednak niebezpieczeństwo ataku zbrojnego ze strony Rosji. Tego typu scenariusza wydarzeń wciąż obawia się 28,4 proc. badanych. Natomiast 17,1 proc. ankietowanych nie miała w tej sprawie sprecyzowanego zdania.

Kwietniowe badania pokazują zdecydowane odwrócenie trendu w postrzeganiu zagrożenia atakiem ze strony Rosji. W analogicznym badaniu przeprowadzonym w marcu relacje ankietowanych obawiających się militarnej agresji Rosji do tych, którzy uważali, że nie będzie ona miała miejsca wynosiły bowiem 43,2 proc. do 38 proc. na korzyść tych pierwszych. Teraz relacja ta wygląda w proporcjach 28,4 proc. do 54,5 proc.

ren/RMF FM, Dziennika Gazeta Prawna