Kandydat na prezydenta Francji o działaniach KE: To poważny atak na wolność w Polsce!

Kandydat na prezydenta Francji Eric Zemmour opublikował list, w którym odnosi się do wczorajszego orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego ws. wyższości Konstytucji nad prawem UE. Zdaniem „wschodzącej gwiazdy francuskiej polityki” orzeczenie polskiego Trybunału może być ozdrowieńcze dla całej Europy.

- „Wczoraj polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kilka artykułów traktatów UE niezgodne z Konstytucją RP. Trybunał stwierdził, że instytucje europejskie prowadzą działania wykraczające poza zakres ich kompetencji. Stwierdził, że polskie prawo konstytucyjne jest nadrzędne w stosunku do prawa europejskiego”

- wyjaśnił Eric Zemmour.

Następnie publicysta przywołał komunikat Komisji Europejskiej.

- „Te groźby stanowią poważny atak na wolność polityczną w tym kraju. Stawiając polską konstytucję ponad prawem europejskim, polski Trybunał Konstytucyjny korzysta jedynie z przysługujących mu uprawnień. Wykonuje jedynie swoją prerogatywę do decydowania o tym, które ustawy mają zastosowanie w Polsce, a które nie”

- ocenił.

Najwybitniejszy francuski publicysta polityczny (i ważny kandydat na Prezydenta Republiki) występuje w obronie Polski, a w ostatniej decyzji Trybunału Konstytucyjnego RP widzi ozdrowieńczy standard dla całej Europy. https://t.co/b31RwzLzsm — Marek Jurek (@marekjurek) October 8, 2021

Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 10 kwietnia 2022 roku. Według opublikowanego w środę sondażu ośrodka Harris Interactive, na wejście do drugiej tury mogą liczyć urzędujący prezydent Emmanuel Macron oraz Eric Zemmour. Choć obecne sondaże wskazują, że w drugiej turze zatryumfuje Macron, to Zemmour niesłychanie szybko zdobywa sympatię wyborców.

- „Nigdy nie było kandydata jak Eric Zemmour, dla którego poparcie skoczyłoby tak bardzo w tak krótkim czasie”

- ocenia Antoine Gautier z Harris Interactive.

Agencja przypomina, że publicysta wciąż oficjalnie nie zgłosił swojej kandydatury w przyszłorocznych wyborach. Wszystko wskazuje jednak, że zrobi to w najbliższym czasie. Niedawno zrezygnował z prowadzenia talk-show.

kak/Twitter