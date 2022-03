Kard. Krajewski specjalnym wysłannikiem papieskim w Ukrainie i na granicy polsko-ukraińskiej

Ojciec Święty Franciszek mianował księdza kardynała Konrada Krajewskiego, jałmużnika papieskiego, swoim specjalnym wysłannikiem niosącym „pomoc potrzebującym” – podała w komunikacie Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

Nuncjatura Apostolska w Polsce informuje, że Ojciec Święty Franciszek mianował księdza kardynała Konrada Krajewskiego, jałmużnika papieskiego, swoim specjalnym wysłannikiem niosącym „pomoc potrzebującym” (Modlitwa Anioł Pański, Watykan 6 marca 2022 r.).

Kardynał Krajewski, który przybył do Polski dnia 6 marca br., nadchodzące dni spędzi w Ukrainie i na granicy polsko-ukraińskiej, odwiedzając ośrodki dla uchodźców wojennych.

Jego wizyta wyraża w sposób szczególny troskę i bliskość Ojca Świętego Franciszka, który nadal kieruje swój gorący apel o „rzeczywiste zabezpieczenie korytarzy humanitarnych oraz o zagwarantowanie i ułatwienie dostępu pomocy na oblężone tereny, aby zapewnić życiodajną pomoc naszym braciom i siostrom uciskanym przez bomby i strach”. Papież dziękuje „wszystkim, którzy przyjmują uchodźców. Przede wszystkim wzywa do zaprzestania ataków zbrojnych i prosi, by przeważyły negocjacje i zdrowy rozsądek i aby powrócono do respektowania prawa międzynarodowego!” (Modlitwa Anioł Pański, Watykan 6 marca 2022 r.).

Warszawa, 7 marca 2022





mp/episkopat.pl