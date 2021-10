Kard. Nycz: Nie ma sprzeczności między wiarą i rozumem!

W piątek kard. Kazimierz Nycz wygłosił homilie w czasie Mszy świętej inaugurującej nowy rok akademicki na Politechnice Warszawskiej. Zwracając się do naukowców i studentów duchowny przypomniał, że pomiędzy wiarą i rozumem nie ma sprzeczności. Zaznaczył, że są to dwa źródła dane człowiekowi przez Boga.

Kard. Kazimierz Nycz przywołał encyklikę św. Jana Pawła II „Fides et ratio”, w której polski papież wskazał, iż „wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.

- „Między tymi dwoma skrzydłami ludzkiego ducha nie ma żadnej sprzeczności i nie może być sprzeczności, ponieważ te dwa źródła są dane człowiekowi przez Boga Stwórcę”

Wskazał też na wspominaną w piątek św. Teresę od Dzieciątka Jezus podkreślając, że jest ona „patronką na drodze życia duchowego człowieka, także tego, który para się nauką na najwyższym poziomie, na poziomie uniwersyteckim, czy politechnicznym”.

W czasie Mszy świętej w warszawskim kościele pw. Najświętszego Zbawiciela odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Kard. Nycz przypomniał, że Prymas Tysiąclecia przez całą swoją posługę otaczał troską wyższe uczelnie, w tym Politechnikę Warszawską. Zwracając uwagę na „szaloną pracowitość” nowego błogosławionego zaproponował społeczności akademickiej przyjęcie go jako swojego patrona.

- „Kiedy patrzy się na jego dzienny kalendarz przez całe 33 lata, na to, co zrobił, co zanotował to, to był człowiek niezwykle zorganizowany i niezwykle pracowity. Tylko tacy ludzie osiągają efekty”

Dalej kaznodzieja mówił o św. Janie Pawle II, przypominając jego słowa „Nie lękajcie się”, wypowiedziane tuż po wyborze.

- „Gdyby papież stanął tutaj między nami, mówiłby o lękach zerwania tradycji, mentalności, języka między młodym a starszym pokoleniem; pewnie mówiłby o lękach uchodźców i migrantów, co stało się problemem całego świata, z którym sobie absolutnie nie radzimy; pewnie mówiłby o lękach pandemii choroby, której nikt się nie spodziewał jeszcze pięć lat temu. Na pewno powiedziałby nam dziś: Nie lękajcie się. Bóg jest większy. On zawsze ogarnia nas swoją łaską i swoją mocą”

- „Jeśli takich macie patronów jak św. Jan Paweł II, bł. kard. Wyszyński, czy matka Róża Czacka, to możecie wchodzić z ufnością w nowy rok akademicki i prosić Boga, by wspierał nas w tym wszystkim, z czym sobie nie radzicie, co jest trudne, co jest problemem”

