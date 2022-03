Kardynał Pell ujawnia: Watykańscy prałaci niezadowoleni z układu z Chinami

Tajne porozumienie Watykanu z Chinami, które wielokrotnie krytykował emerytowany biskup Hongkongu kard. Joseph Zen, wydaje się budzić także niezadowolenie watykańskich urzędników. Świadczyć może o tym wywiad, jaki udzielił czasopismu „The Spectator” kard. George Pell, w którym wyraża opinie podobne do głoszonych od dawna przez kard. Zena.

W jednym z wywiadów udzielonych w roku 2019 kard. Zen stwierdził: „Rzym nie ośmiela się już więcej krytykować chińskiego rządu, któremu sprzedał chiński Kościół”. Chiński kardynał w różnych rozmowach z dziennikarzami stwierdzał, że sytuacja chińskich katolików po porozumieniu Watykanu z chińskimi komunistami w rzeczywistości się pogorszyła i że podziemny Kościół nie zyskał na tym układzie nic.

Z kolei w wywiadzie udzielonym Damianowi Thompsonowi z „The Spectator” kardynał Pell stwierdził: „Porozumienie [Watykanu z Chinami] istnieje po to, by spróbować zyskać odrobinę przestrzeni katolikom. Oczywiście to jest godne pochwały”. Jednak od razu dodał: „Nie sądzę, byśmy zyskali cokolwiek. Prześladowania wydają się trwać. W niektórych miejscach się zaostrzyły”.

Kardynał Pell, krytykując watykański układ z ChRL, podkreślił fakt, na który zwraca też często uwagę kard. Joseph Zen, a mianowicie tajność treści tego porozumienia. Australijski duchowny zauważył również, że „osoby wysoko postawione w Watykanie są niezadowolone ze sposobu, w jaki toczą się sprawy”.

Trey Blanton z „Church Militant” przypomina, że „architektem tajnej ugody” Watykanu z chińskimi komunistami był „skompromitowany homopredator były kardynał Theodore McCarrick”. Publicysta przytoczył jego wypowiedź z roku 2019: „Widzę dziejących się wiele rzeczy, które naprawdę mogą otworzyć drzwi, ponieważ przewodniczący XI [Jinping] i jego rząd są zatroskani o sprawy, o które troszczy się papież Franciszek”.

Blanton wskazuje na prześladowania chińskich chrześcijan, którzy według raportu z zeszłego roku są umieszczani w specjalnych „obozach prania mózgu”. Choć porozumienie z Chinami obowiązuje od roku 2018, sytuacja katolików w tym kraju nie polepszyła się, a Watykan zdaje się milczeć w obliczu narastających szykan.

