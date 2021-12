Kartony i pudełka wysyłkowe — najnowsze trendy

W dzisiejszych czasach handel coraz prężniej się rozwija, a jego nieodłącznym elementem jest oczywiście wysyłka sprzedawanych towarów. Usługi doręczycielskie są bardzo prostą i szybką formą dostarczenia zamówionych zakupów i prezentów. Co jest jednak ważne, aby przesyłki dotarły do nas bezpiecznie i w całości? Odpowiednie opakowanie! Kartony i pudełka są niezbędnym elementem, który zapewnia, że nasze zakupy przyjdą do nas całe i bez uszkodzeń. Czy wybór kartonu jest tutaj istotny? Jakie opakowania są na topie? Przedstawiamy najpopularniejsze rozwiązania i najnowsze trendy w branży wysyłkowej!

Najpopularniejsze opakowania stosowane w wysyłce

Branża wysyłkowa oferuje szeroki wybór usług – od możliwości dostarczenia przesyłek poprzez kuriera, poprzez odbiór w licznych punkach odbioru, aż po wygodne paczkomaty. Jednak, aby zamówione przez nas przesyłki przyszły do nas w odpowiednim stanie, niezbędne jest odpowiednie opakowanie kartonowe! Najpopularniejszą i najlepiej znaną opcją są z pewnością tradycyjne kartony klapowe. Są bardzo uniwersalne i sprawdzą się zarówno do małych, jak i naprawdę dużych przesyłek. W dzisiejszych czasach ważne jest także dbanie o środowisko, dlatego opakowania wysyłkowe ekologiczne są świetną opcją – w pełni nadają się do recyklingu, czyli ponownego wykorzystania.

Ozdobne pudełka na prezent

Prezenty wymagają wyjątkowej oprawy, dlatego pudełka ozdobne cieszą się ogromną popularnością! Do wyboru są przeróżne kolory i wzory, a także kształty! Za pomocą pudełek ozdobnych spakujesz przeróżne przedmioty – od drobnej biżuterii, po dużą butelkę wina! Do wyboru są zarówno pudełka składane z pokrywką, pudełka tubowane, jak i samozamykające się pudełka w typie poduszki. Wybór jest bardzo duży, więc jest w czym wybierać. Zaletą pudełek ozdobnych jest duża wygoda, ponieważ nie wymagają klejenia taśmą klejącą jak np. w przypadku papieru prezentowego. Wystarczy przewiązać je ozdobną wstążką i piękny prezent gotowy!

Tektura karbowana – czyli minimalistyczne opakowania prezentowe !

Coraz większą popularnością cieszy się tektura karbowana. Z materiału tego tworzy się najczęściej opakowania i pudełka ozdobne, które są idealne do zapakowania prezentu. Mimo, że opakowania karbowane cechują się doskonałą wytrzymałością i świetnie chronią zawartość przed zamoczeniem — raczej nie używa się ich do standardowych przesyłek, ze względu na wysokie koszty produkcji. Jednak jeśli chodzi o prezenty, są bardzo na czasie! Jest to rozwiązanie bardzo ekologiczne, idealne dla fanów minimalizmu.

Do wyboru są klasyczne pudła z tektury karbowanej, które są estetyczne i bardzo trwałe. Wystarczy ozdobić je kokardą lub sznurkiem i otrzymujemy szybki i ładnie zapakowany prezent. Dostępna jest opcja z osobnym wieczkiem do przykrycia, a także wykrojnikowa, która nie wymaga użycia taśmy klejącej. Te opakowania tekturowe są także niezwykłe trwałe i mogą być wielokrotnie wykorzystywane!

Kolejną bardzo ciekawą opcją, są pudełka karbowane z oknem – jest to rozwiązanie idealnie do zapakowania czegoś wyjątkowego! Sprawdzi się na wszelkiego rodzaju imprezach – chrzcinach, Pierwszej Komunii Świętej, 18 urodzinach czy na ślubie. Dzięki widocznym okienku pięknie wyeksponujemy zawartość prezentu! Pudełka karbowane świetnie sprawdzą się także w przypadku wina. Będzie to świetny zamiennik popularnych torebek. Do wyboru są różne kształty pudełek, a także ich wielkości – do jednego pudełka możemy zapakować nawet kilka win! Będzie to niezwykle estetyczne i gustowne opakowanie na alkohol.

Opakowania Roll Box – czyli opakowania samowystarczalne, idealne do zabezpieczenia delikatnych przedmiotów!

Bardzo ciekawą opcją są opakowania typu Roll Box, czyli tzw. owijki. Świetnie sprawdzą się do wysyłki niewielkich przedmiotów takich jak płyty CD i DVD, gry komputerowe, a także książki! Dzięki niezwykłe trwałej, grubej teksturze możemy być pewni, że zamówione produkty będą bezpiecznie dostarczone. Kartony wysyłkowe Roll Box chronią nie tylko przed uszkodzeniami mechanicznymi, jakimi są wgniecenia czy rozdarcia, ale także zabezpieczają rzeczy przed deszczem i wilgocią! Wyposażone są w wygodny pasek samoprzylepny, dlatego nie wymagają już użycia taśmy. Jest to więc rozwiązanie niezwykle wygodne i szybkie. Kartony i pudełka Neopak będą idealnym rozwiązaniem dla Twojego sprzętu, ponieważ charakteryzuje je nie tylko wysoka jakość, ale i łatwość złożenia. Ich dużym plusem jest także aspekt ekologiczny – materiały pochodzą z recyklingu i mogą być używane wielorazowo! Jest to rozwiązanie zalecane zwłaszcza dla księgarni i sklepów z niewielką elektroniką.

Fix Box– czyli kompleksowe opakowanie na Twój laptop i telefon

Szukasz opakowania, w którym bezpiecznie i bez obaw wyślesz drogi sprzęt, jakim jak laptop czy telefon? Karton Fix Box to opakowanie specjalnie zaprojektowane do tego typu rozwiązań! Cechuje go naprawdę solidna konstrukcja, która zabezpieczy Twój sprzęt przed wgnieceniami, otarciami i wstrząsami. W pudełku zastosowano również folię przytrzymującą, więc możemy być pewni, że sprzęt będzie leżał w pudełku nieruchomo!

Pudełko składa się z dwóch części – podstawy i wkładu, które wykonano z grubej i dobrej jakościowo tektury falistej. Możemy w nim umieścić nie tylko laptop, ale również jego okablowanie – w pudełku umieszczono na nie specjalną przegródkę. Pudełka Fix box to kartony wykrojnikowe, dlatego do ich złożenia niewymagane jest użycie taśmy. Z jego pomocą bezpiecznie spakujemy laptopy i telefony, ale także inne sprzęty elektroniczne, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Do wyboru mamy różne rozmiary, więc spokojnie dopasujemy je do swojego urządzenia! Jest to rozwiązanie bardzo popularne, stosowane w wielu firmach sprzedających urządzenia elektroniczne. Gwarantuje, że wysyłany sprzęt będzie bezpieczny i sprawny!