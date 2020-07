Katolicki ksiądz wspiera paradę homoseksualistów

Ksiądz Seamus Madigan, główny kapelan Irlandzkich Sił Zbrojnych, opublikował w Internecie wideo, w którym wyraził swoje poparcie dla homoseksualnej parady „Dumy” i wyraził rozczarowanie, że nie może w niej wziąć udziału z powodu koronawirusa. Nagranie zostało opublikowane jako część dublińskiej wirtualnej parady dumy homoseksualnej.

„Potrzeba słońca i deszczu, by stworzyć tęczę, a jej piękno składa się z wielu kolorów i odcieni osadzonych razem w doskonałej harmonii – zaczyna poetycko swoje przesłanie katolicki (sic!) kapelan. – Wszyscy jesteśmy różni, jednak zjednoczeni w naszym pragnieniu szczęścia, przynależności, sensu, zmiany, życia mniej zwykłego. Wszyscy stoimy w obliczu wyzwań i radości, które wiążą się z życiem, wiedząc, kim jesteśmy, przeżywając ważne relacje i znajdując swoje miejsce w świecie”.

W dalszej części ks. Madigan powiedział, że „poczuł się uprzywilejowany” jako główny kapelan, który miał „ramię w ramię z naszymi członkami LGBTQI+” wziąć udział w paradzie dumy homoseksualnej, która „niestety” nie doszła do skutku z powodu epidemii. Przesłanie katolickiego kapelana wywołało skandal.

Anthony Murphy z katolickiego Lumen Fidei Institute stwierdził, że opublikowanie nagrania w Internecie „wysyła błędne przesłanie naszej młodzieży, jeśli chodzi o katolicką naukę o aktach homoseksualnych”. Instytut zwrócił się do biskupa Brendana Leahy’ego z Limericku o napomnienie ks. Madigana, skorygowanie jego błędnych stwierdzeń i przypomnienie młodzieży, że „katolicy nie mogą brać udziału w paradach, które świętują niemoralny styl życia”.

Do tej pory jednak biskup nie odpowiedział. „Musimy przyjąć, że nie postrzega tego jako kwestii wartej jego uwagi – powiedział Murphy. – Jeśli biskup odmówi interwencji w tym skandalu, będzie to wówczas kolejny znak nie tylko szybkiego upadku Kościoła w Irlandii, ale także moralnego tchórzostwa i zaniedbania ze strony naszych biskupów. Ponownie wrogowie Chrystusa mają wolność szerzenia zamieszania, podczas gdy wierni katolicy zostają porzuceni”.

Z kolei Liam Gibson z północnoirlandzkiego Society for the Protection of Unborn Children zauważył, że „przesłanie księdza Madigana pokazuje całkowite lekceważenie duchowego dobra osób złapanych w tak autodestrukcyjne zachowanie”, jakim jest czynny homoseksualizm. „To ironiczne, że podczas gdy katoliccy biskupi radykalnie ograniczają dostęp do sakramentów, rzekomo po to, by zredukować ryzyko zakażenia, niektórzy w Kościele wydają się gorliwi w popieraniu niebezpiecznych praktyk seksualnych. Wiemy, że praktyki te mogą doprowadzić do poważnych chorób i radykalnie skrócić długość życia” – wyjaśnił Gibson.

jjf/LifeSiteNews.com