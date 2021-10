Katolik Biden walczy z poszerzeniem prawnej ochrony życia w Teksasie

Katolicyzm bezobjawowy ma się dobrze. Deklarujący się jako katolik, 79-letni prezydent USA Joe Biden nazwał poszerzenie prawnej ochrony życia dzieci poczętych w Teksasie „bezprecedensowym zamachem na konstytucyjne prawa kobiet” i odgrażał się podjęciem starań całego rządu w celu możliwości kontynuowania procederu aborcji w tym amerykańskim stanie.

Ustawa „Texas Heartbeat Act”, znana również jako Senate Bill 8 (SB 8), zabrania aborcji po wykryciu bicia serca płodu – około szóstego tygodnia ciąży – z wyjątkiem nagłych przypadków medycznych. Dodatkowo prawo to zezwala na przyznawanie nagród w wysokości co najmniej 10 tys. dolarów za wygrane procesy sądowe, które mogą być wniesione przez obywateli przeciwko tym, którzy wykonują lub pomagają w nielegalnych aborcjach.

Otwarty i postępowy do granic możliwości katolik Biden nie potrafi jednak pogodzić się z prawem do życia dla dzieci powyżej 6 tygodnia od momentu poczęcia. Na jego polecenie agencje federalne, w tym również Departament Sprawiedliwości, sprawdzają możliwości „zapewnienia kobietom w Teksasie dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji chronionej przez prawo krajowe”.

ren/ekai.pl