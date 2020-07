Koalicja PSL z Szymonem Hołownią? Czy to możliwe?

Po bardzo niskim wyniku w ostatnich wyborach prezydenckich Władysław Kosiniak-Kamysz rozważa różne opcje zmian politycznych. Wiele mówi się o poważnych zmianach w obozie ludowców. Co oznacza to dla Pawła Kukiza?

W ostatnim czasie wiele mówiło się w mediach, że może dojść do koalicji PSL z PiS. W tle jest planowy podział Mazowsza przez obóz rządzący. To osłabiłoby PSL, gdyż tam marszałkiem jest polityk PSL Adam Struzik. To ma być ‘’straszak” PiS na ludowców. Dementowane przez samych polityków PSL jest pomysł koalicji z PiS.

Obecnie media wiele mówią, że na zmianach w PSL najwięcej stracić może Paweł Kukiz i jego ruch. Ludowcy rozważają rozpoczęcie współpracy z Szymonem Hołownią. Jak podaje Onet, Ruch Hołowni ,,Polska 2050” i PSL mieli już rozpocząć pierwsze, wstępne rozmowy.

Szymon Hołownia wcześniej wiele mówił, że nie chce współpracować z innym ruchem politycznym. Wydaje się jednak, że może to być konieczne, aby jego ruch przetrwał do kolejnych wyborów, które dopiero za trzy lata.

,,Mam nadzieję, że Hołownia razem z nami będzie bronić samorządności w Polsce” – mówił Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Onetem.

Rr, onet.pl, dorzeczy.pl