Kolejny dzień wichur. IMGW ostrzega

Kolejny dzień wichur nad Polską. Dla dużej części kraju IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Najtrudniej ma być na Wybrzeżu. Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą województw zachodniopomorskiego i pomorskiego (powiaty północne).

Jeśli chodzi o alerty pierwszego stopnia, obowiązują one na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Wiatr może tu wiać z prędkością średnią od 35 do 50 kilometrów na godzinę. W przypadku pasa nadmorskiego jest to od 50 do 65 km/h. W porywach nawet do 110 km/h.

Jak informują media, ostrzeżenia te będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych w piątek.

Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotny deszcz, miejscami na północy burze.

Na termometrach od 7°C do 12°C.

💨Wiatr nadal będzie dość silny i silny, w porywach do 70 km/h, nad morzem do 95 km/h. Wysoko w Tatrach porywy do 100 km/h, w Sudetach do 120 km/h. pic.twitter.com/ZNoSS79f32 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 22, 2021

dam/twitter,TVP.Info